Гонконг: демократическая оппозиция разгромила власти на выборах

Протесты в Гонконге (Фото: EPA)

По результатам местных выборов в Гонконге 17 из 18 районных советов окажутся под контролем демократических сил. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местную прессу.

В первых после начала протестов выборах приняло участие почти 3 млн человек, это в два раза больше, чем на предыдущих выборах в 2015 году. Хотя в целом демократические кандидаты получили около 60% голосов, из-за особенностей избирательной системы поражение про-пекинских сил еще значительнее: из 452 мест в районных советах 347 получат демократы, еще 45 - независимые кандидаты, многие из которых являются про-демократическими, и только 60 - сторонники Пекина. На предыдущих выборах картина была обратной: про-пекинские силы получили 298 мест и контроль над всеми 18 районными советами.

BBC отмечает, что, хотя районные советы обладают незначительной политической властью, само по себе голосование символически выражает отношение избирателей к политике нынешних властей Гонконга. К тому же, местные советы делегируют 117 человек в состав комитета из 1200 членов, который в 2022 году будет избирать главу исполнительной власти Гонконга, и в нынешних условиях все 117 будут про-демократическими.

Протестное движение в Гонконге началось в апреле из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая. Власти приостановили закон об экстрадиции , однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине. 1 октября полицейские впервые за время столкновений использовали боевое оружие . 23 октября законопроект об экстрадиции был официально отозван , но протесты все еще продолжаются.

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