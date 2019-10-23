Гонконг официально отозвал законопроект, вызвавший протесты

Чан Тонг-кай (фото - ЕРА)

Законодательное собрание Гонконга официально отозвало скандальный законопроект об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки. Об этом сообщает ВВС.

Этот законопроект, который должен был позволить выдачу подозреваемых материковому Китаю, вызвал возмущение после того, как был обнародован в апреле.

Также власти Гонконга освободили подозреваемого в убийстве, чье дело, собственно, привело к планам изменить правила экстрадиции.

Чан Тонг-кай обвинялся в убийстве своей беременной подруги на Тайване в прошлом году. От преследования он бежал в Гонконг.

Выйдя на свободу, 20-летний юноша извинился перед семьей жертвы и заявил, что готов сдаться и предстать перед правосудием на Тайване.

1 октября полицейские вперые за время столкновений использовали боевое оружие.