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Пекин пытается навязать Гонконгу новый закон о нацбезопасности

Пекин пытается навязать Гонконгу новый закон о нацбезопасности - Фото
Протесты в Гонконге (Фото: EPA)
21.05.2020, 20:27

Центральная власть Китая собирается ввести в Гонконге новый закон о национальной безопасности

Китай намерен ввести новое законодательство по национальной безопасности в Гонконге после прошлогодних мощных продемократических выступлений, которые вызвали в городе самые сильные беспорядки с 1997 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

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Отмечается, что законодательный орган КНР Национальный народный конгресс (НКП) обсудит этот вопрос 22 мая.

По словам источников, решение Пекина потенциально может вызвать новые антикитайские протесты в бывшей британской колонии, которая пользуется многими свободами, неприемлемыми на материке.

"В свете новых обстоятельств и необходимости НКП осуществляет свою конституционную власть, чтобы создать новую правовую базу и механизм принуждения для обеспечения национальной безопасности в Гонконге", – заявил представитель НКП Чжан Йесуи.

По информации гонконгских СМИ, новое законодательство будет запрещать призывы к независимости, иностранное вмешательство и все действия, направленные на свержение центрального правительства.

Отмечается, что принятие этого закона может стать поворотным моментом в отношении к Гонконгу международных партнеров и, вероятно, вызовет новые волнения.

Оппозиционные демократы заявили, что этот шаг серьезно подорвет репутацию Гонконга как финансового центра и его высокую степень автономии.

Национальный народный конгресс имеет полномочия для принудительного внедрения законов на территории автономии, но ранее воздерживался от этого.

Справка. Протестное движение в Гонконге началось в апреле из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая. Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине.1 октября полицейские впервые за время столкновений использовали боевое оружие. 23 октября законопроект об экстрадиции был официально отозван, но протесты все еще продолжаются. 25 ноября в Гонконге прошли местные выборы, после которых более 80% мест в районных советах заняли представители демократических сил.
Наталия Медведева
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