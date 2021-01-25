Сегодня, 25 января, ориентировочно с 15:00 по киевскому времени может состояться "прыжок" на 10 км в высоту девятого тест-прототипа космического корабля Starship SN9 компании SpaceX. До этого "Старшип" совершал такой полет лишь раз: это был прототип SN8, который выполнил все задачи, кроме удачной посадки.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Корабль должен взлететь на трех двигателях, достичь нужной высоты, после чего принять горизонтальное положение и при помощи крыльев выдерживать его при планировании/спуске.
Заключительный маневр – переход из горизонтального положения снова в вертикальное и торможение двигателями, – должен завершиться мягкой посадкой. В прошлый раз мягкой она не была: SN8 разбился.
Смотрите снимки: Колеса марсохода понемногу превращаются в хлам. Фото с Марса удручают
Запланировано закрытие прилегающих к полигону в Техасе дорог на 25, 26 и 27 января. Но когда состоится тест-полет – сегодня, завтра или послезавтра, неизвестно.
- SpaceX сможет высадить людей на Марс к 2026 году или даже раньше, заявил Маск в декабре 2020-го.
- В начале 2021 года астронавты NASA поделились едой с российскими космонавтами: у тех проблема с Прогрессом.
- На орбитальной станции 20 января снова отказывала российская система получения кислорода.
Смотрите видео: Компания инженера-самоучки запустила спутник, о котором мало что известно
Комментарии