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Подъем с переворотом. Космический корабль Starship взлетит на 10 км и вернется: трансляция видео

25.01.2021, 10:50
Прототип корабля Starship (фото — BocaChicaGal / nasaspaceflight.com)
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Сегодня, 25 января, ориентировочно с 15:00 по киевскому времени может состояться "прыжок" на 10 км в высоту девятого тест-прототипа космического корабля Starship SN9 компании SpaceX. До этого "Старшип" совершал такой полет лишь раз: это был прототип SN8, который выполнил все задачи, кроме удачной посадки.

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Корабль должен взлететь на трех двигателях, достичь нужной высоты, после чего принять горизонтальное положение и при помощи крыльев выдерживать его при планировании/спуске.

Заключительный маневр – переход из горизонтального положения снова в вертикальное и торможение двигателями, – должен завершиться мягкой посадкой. В прошлый раз мягкой она не была: SN8 разбился.

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Запланировано закрытие прилегающих к полигону в Техасе дорог на 25, 26 и 27 января. Но когда состоится тест-полет – сегодня, завтра или послезавтра, неизвестно.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью SuperHeavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная сталь. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).

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Евгений Пилипенко
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