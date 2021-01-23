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143 спутника за раз. Илон Маск идет на рекорд с миссией Transporter-1 – трансляция запуска видео

23.01.2021, 03:23
Фото: пресс-служба SpaceX
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Сегодня, 23 января, состоится самый массовый по числу полезных нагрузок запуск в истории космонавтики. На орбиту на ракете компании SpaceX улетят 143 спутника общей массой свыше пяти тонн для >30 клиентов от правительств, организаций, компаний и вузов. 42-минутное стартовое окно открывается в 16:40 по Киеву.

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Дебют специализированной программы SpaceX по "пакетным" запускам малых спутников значительно превзойдет прошлый рекорд компании: 64 аппарата в миссии SSO-A.

Мировой рекорд массовости запуска принадлежит индийской миссии PSLV-C37: 15 февраля 2017 года было запущено 104 спутника. Впрочем, 17 ноября 2018-го ракета Antares 230 доставила на МКС бокс с более чем сотней наноспутников, и этот запуск со 108 суммарными аппаратами также можно считать рекордным.

Разгонный блок SHERPA-FX на орбите (иллюстрация – Spaceflight)

Оснащенная "третьей ступенью" – буксиром Sherpa-FX – ракета Falcon 9 стартует с площадки SLC-40 на мысе Канаверал. Дебютирующий в космосе разгонный блок разработки Andrews Space (дочка Spaceflight) выведет полезные нагрузки на 525-километровую солнечно-синхронную орбиту с наклонением в 97°.

SpaceX называет миссию Transporter-1 (см. эмблему), Spaceflight – SXRS-3.

Смотрите также: "Марс, мы идем!" Маск радостно оценил тест-полет Starship, который разбился: видео посадки

Среди полезных нагрузок – 10 спутников Starlink, которые выйдут на полярную орбиту для проверки спутникового интернета в тех регионах, куда этот глобальный проект пока не добрался.

У Илона Маска продают место под головным обтекателем по цене $1 млн за 200 кг груза на ССО с $5000 за каждый +1 кг. Такие пакетные ССО-запуски компания обещает осуществлять каждые четыре месяца, а миссии на орбиты со средним наклонением – еще чаще.

Нажмите выше, чтобы увеличить (фото — SpaceX)

Клиентам предлагается еще одна опция: если они не успевают вовремя предоставить груз до инкапсуляции, за 10% комиссии от стоимости брони на запуск спутники перебронируют на следующую миссию.

Компания вовсю использует многоразовость первой ступени: для B1058 это уже пятый полет (SpX Demo-2 – 30 мая 2020 года, АNASIS-II – 20 июля, Starlink-12 – 6 октября, CRS-21 – 6 декабря). Ее мягкая посадка на на автономную морскую платформу Of Course I Still Love You запланирована в 553 км от места старта.

Разгонный блок SHERPA-FX (иллюстрация – SpaceX)

Створки обтекателя поймать в этот раз не выйдет: корабли Go Ms. Tree и Go Ms. Chief доберутся до точки их спуска на парафойлах в 606 км от места старта уже после приводнения половинок.

Смотрите видео: Есть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты

Евгений Пилипенко
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