Украинские ракеты хотят запускать на севере Австралии: заключен меморандум с Госкосмосом

Госкосмос заключил меморандум о взаимопонимании с основанной выходцами из Украины австралийской компанией CosmoVision. Произошло это 18 января, пишет посольство Украины в этой стране.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Договоренность предполагает начало сотрудничества по запускам с будущего космодрома в Австралии украинских ракет. Речь идет о носителях серии "Зенит-Австралия", сообщили в посольстве.

"Для обеспечения вывода на орбиту государственных и коммерческих космических аппаратов производства Украины, Австралии, а также других стран", – уточнили там.

Космодром предлагается построить неподалеку от городка Вейпа на полуострове Кейп-Йорк; это довольно удаленное от цивилизации место на севере страны, и оно ближе всего к экватору в Австралии, чем удобно для орбитальных пусков. Сейчас компания пытается получить разрешения властей на начало строительства, на которое отводит до двух лет.

Смотрите видео: Брайденстайн ушел с поста директора NASA, едва сдержав слезы при прощании

Первые пуски CosmoVision надеется осуществить в 2023-2024 году, рассчитывает на четыре-пять ежегодных миссий. Проработаны проекты как воздушного, так и наземного стартов.

Гендиректор CosmoVision – проживающий в Сиднее с 1997 года бизнесмен Илья Осадчук, исполнительный директор – Андрей Жалко-Титаренко, экс-глава Госкосмоса Украины (1994-1995), который сейчас проживает в Канаде.

В конце 2020 года на то время директор NASA Джеймс Брайденстайн сказал Украине, что та "входит в самую широкую коалицию по исследованию космоса в истории".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.