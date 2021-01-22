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Украинские ракеты хотят запускать на севере Австралии: заключен меморандум с Госкосмосом

22.01.2021, 08:31
Украинские ракеты хотят запускать на севере Австралии: заключен меморандум с Госкосмосом - Фото
Вейпа (скриншот из видеозаписи)

Госкосмос заключил меморандум о взаимопонимании с основанной выходцами из Украины австралийской компанией CosmoVision. Произошло это 18 января, пишет посольство Украины в этой стране.

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Договоренность предполагает начало сотрудничества по запускам с будущего космодрома в Австралии украинских ракет. Речь идет о носителях серии "Зенит-Австралия", сообщили в посольстве.

"Для обеспечения вывода на орбиту государственных и коммерческих космических аппаратов производства Украины, Австралии, а также других стран", – уточнили там.

Космодром предлагается построить неподалеку от городка Вейпа на полуострове Кейп-Йорк; это довольно удаленное от цивилизации место на севере страны, и оно ближе всего к экватору в Австралии, чем удобно для орбитальных пусков. Сейчас компания пытается получить разрешения властей на начало строительства, на которое отводит до двух лет.

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Первые пуски CosmoVision надеется осуществить в 2023-2024 году, рассчитывает на четыре-пять ежегодных миссий. Проработаны проекты как воздушного, так и наземного стартов.

Евгений Пилипенко
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