13-й директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн с приходом к власти президента Джо Байдена попрощался с ведомством эмоциональным роликом, в котором едва сдержал слезы.
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Он ушел с поста администратора NASA 20 января, в день инаугурации Байдена.
В прощальном сообщении Брайденстайн акцентировал внимание на том, что ради успеха космических программ главное – "устранять разделения" среди людей, в том числе между Республиканской и Демократической партиями, их сторонниками, международными и коммерческими партнерами NASA.
Он подчеркнул, что программа освоения Луны и закрепления людей там должна продолжаться и при новой администрации, что это должно стать основной для следующего шага – колонизации Марса.
"Идея в том, чтобы работать над всем этим вместе, и мы в NASA этим занимаемся. <...> От лунной программы выиграют все, всё человечество", – отметил он, назвав время у руля Управления "работой всей жизни".
.@JimBridenstine served @NASA with determination and passion. This agency accomplished stunning feats under his leadership, and made history several times over. Thank you and Ad Astra! pic.twitter.com/kFVvbJPn7E— Jim Morhard (@jmorhard) January 19, 2021
Брайденстайн призвал сотрудников NASA оказать полную поддержку следующему директору и его команде – их вскоре выберут. Куратором космических программ США в 2016-2020 годах был вице-президент Майкл Пенс:
Сейчас и.о. администратора Управления является Стив Юрчик.
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