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Брайденстайн ушел с поста директора NASA, едва сдержав слезы при прощании – видео видео

22.01.2021, 07:45
Джеймс Брайденстайн (фото – ЕРА)
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13-й директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн с приходом к власти президента Джо Байдена попрощался с ведомством эмоциональным роликом, в котором едва сдержал слезы.

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Он ушел с поста администратора NASA 20 января, в день инаугурации Байдена.

В прощальном сообщении Брайденстайн акцентировал внимание на том, что ради успеха космических программ главное – "устранять разделения" среди людей, в том числе между Республиканской и Демократической партиями, их сторонниками, международными и коммерческими партнерами NASA.

Брайденстайн и Маск (фото – NASA/Bill Ingalls)

Он подчеркнул, что программа освоения Луны и закрепления людей там должна продолжаться и при новой администрации, что это должно стать основной для следующего шага – колонизации Марса.

СПРАВКА. "Джим" Брайденстайн – республиканец от Оклахомы, хотя родился в Мичигане. Учился в Университете Райса (BA) и Корнеллском университете (MBA), ранее работал исполнительным директором Музея авиации и космонавтики и планетария в Талсе. Коммандер-лейтенант ВМС США, майор ВВС Нацгвардии США (летал на E-2C Hawkeye и F-18 Hornet). С апреля 2018 года до прихода в Белый дом Байдена был 13-м директором NASA. Продвигал лунную программу "Артемида", в том числе создание ракеты SLS, а также приход частных космических компаний в программы NASA. Женат, имеет троих детей. 45 лет.

"Идея в том, чтобы работать над всем этим вместе, и мы в NASA этим занимаемся. <...> От лунной программы выиграют все, всё человечество", – отметил он, назвав время у руля Управления "работой всей жизни".

Брайденстайн призвал сотрудников NASA оказать полную поддержку следующему директору и его команде – их вскоре выберут. Куратором космических программ США в 2016-2020 годах был вице-президент Майкл Пенс:

Майк Пенс (фото – NASA/Aubrey Gemignani)

Сейчас и.о. администратора Управления является Стив Юрчик. 

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Евгений Пилипенко
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