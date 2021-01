13-й директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн с приходом к власти президента Джо Байдена попрощался с ведомством эмоциональным роликом, в котором едва сдержал слезы.

Он ушел с поста администратора NASA 20 января, в день инаугурации Байдена.

В прощальном сообщении Брайденстайн акцентировал внимание на том, что ради успеха космических программ главное – "устранять разделения" среди людей, в том числе между Республиканской и Демократической партиями, их сторонниками, международными и коммерческими партнерами NASA.

Он подчеркнул, что программа освоения Луны и закрепления людей там должна продолжаться и при новой администрации, что это должно стать основной для следующего шага – колонизации Марса.

"Идея в том, чтобы работать над всем этим вместе, и мы в NASA этим занимаемся. <...> От лунной программы выиграют все, всё человечество", – отметил он, назвав время у руля Управления "работой всей жизни".

