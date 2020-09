Возвращение человека на Луну. NASA пересмотрело план программы "Артемида": что нового

Директор NASA заверил, что они успешно координируют создание для программы аппаратуры и других элементов: "Мы в процессе и быстро продвигаемся к цели"

Аэрокосмическое управление США в ночь на 22 сентября презентовало обновленный план проекта Artemis – первой пилотируемой лунной программы со дня последней миссии Apollo в 1972 году. Об этом рассказал журналистам директор NASA Джеймс Брайденстайн.

По словам главы ведомства, сдвинулись вперед сроки первых миссий по программе, но не ее кульминация – высадка людей на естественный спутник Земли.

Так, первый этап (Artemis I – беспилотный облет запущенного на ракете SLS корабля Orion вокруг Луны и возвращение его на Землю) сдвинут на 2021 год, второй (Artemis II – облет Луны Orion с экипажем и возвращение его на Землю) – на 2023 год.

Ранее эти этапы планировались на 2020-й и 2021-й соответственно, но сроки сорвала якобы пандемия коронавируса, которая, по словам представителей NASA, задержала постройку сверхтяжелой ракеты.

Artemis III по-прежнему планируется на 2024-й.

Еще до того, как на Луну снова ступит человек, NASA собираются создать там определенную инфраструктуру при помощи роботов, которых начнут запускать на поверхность спутника со следующего года дважды за сезон.

Некоторые ресурсы полагают, что американцы в итоге откажутся от идеи высадки на южном полюсе Луны и вместо этого в итоге полетят на одну из шести посадочных площадок миссии "Аполлон" (1969–1972). Якобы на это указывает то, что в новых пресс-релизах NASA нет больше уточнения о высадке на южном полюсе. Тем не менее в новом сообщении Управления оно есть: "In 2024, Artemis III will be humanity’s return to the surface of the Moon - landing the first astronauts on the lunar South Pole".

