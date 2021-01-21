Кадр дня. Джо Байден на работе в Овальном кабинете – уже как президент США: первые указы

Принявший вчера присягу президента США Джо Байден в тот же день прошел на свое рабочее место в Овальном кабинете и подписал несколько указов, в том числе отменяющих некоторые указы предшественника – 45-го президента Дональда Трампа.

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Основными указами Байдена, которые имеют глобальное значение, стали документы о возвращении США в Парижское климатическое соглашение и возвращение членства во Всемирной организации здравоохранения. Страна вышла из них при Трампе.

Другими указами было остановлено строительство стены от нелегалов вдоль границы с Мексикой и нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой. Первым звонком за рубеж будет завтрашний премьеру этой страны Джастину Трюдо.

Снят запрет на въезд в США граждан из ряда мусульманских стран, который был введен при Трампе из-за якобы угрозы инвазии терроризма.

Как и обещал, Байден издал указ с призывом о ношении масок/респираторов по меньшей мере 100 суток (в госучреждениях режим соблюдения – строгий). Также изданы другие указы.

Помимо этого, были назначены некоторые чиновники в правительство: врио главы Пентагона, Госдепартамента, Минюста и Минфина США.

Евгений Пилипенко

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