Как мировые лидеры отреагировали на инаугурацию Байдена и уход Трампа

Агентство Reuters собрало реакции мировых лидеров на инаугурацию президента США Джо Байдена.

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Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен: "Соединенные Штаты вернулись. И Европа готова. Чтобы восстановить связь со старым и надежным партнером, чтобы вдохнуть новую жизнь в наш заветный союз. Я с нетерпением жду совместной работы с Джо Байденом".

Премьер Британии Борис Джонсон: "Я с нетерпением жду возможности поработать с ним (Байденом) и с его новой администрацией, укрепляя партнерство между нашими странами и работая над нашими общими приоритетами: от борьбы с изменением климата, восстановления после пандемии и укрепления нашей трансатлантической безопасности".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер: "Сегодня хороший день для демократии. В Соединенных Штатах она столкнулась с огромными проблемами – и выстояла. Несмотря на попытки разорвать институциональную ткань Америки, сотрудники избирательных комиссий и губернаторы, судебная система и Конгресс оказались сильными. Я очень рад тому, что сегодня Джо Байден приносит присягу в качестве президента и переезжает в Белый дом. Я знаю, что многие люди в Германии разделяют это чувство".

Папа римский Франциск: "Пусть под вашим руководством американский народ будет продолжать черпать силу в высоких политических, этических и религиозных ценностях, которые вдохновляли нацию с момента ее основания... Я также прошу Бога, источник мудрости и истины, направить ваши усилия по содействию пониманию, примирению и миру в Соединенных Штатах и между народами мира, чтобы достичь всеобщего блага".

Премьер Испании Педро Санчес: "Победа Байдена представляет собой победу демократии над ультраправыми и тремя их методами: массовым обманом, национальным разделением и злоупотреблениями, в том числе насильственными, демократическими институтами... Пять лет назад мы думали, что Трамп был плохой шуткой, но пять лет спустя мы поняли, что он поставил под угрозу не что иное, как самую могущественную демократию в мире".

Премьер Италии Джузеппе Конте: "Мы с нетерпением ждем правления Байдена, с которым немедленно начнем работать в рамках нашего председательства в G20. У нас есть сильная общая повестка дня: от эффективной многосторонности, которую мы оба хотим видеть, до изменения климата, экологической и цифровой трансформации и социальной интеграции".

Президент Франции Эмманюэль Макрон: "С наилучшими пожеланиями в этот знаменательный день для американского народа! Мы вместе. Мы станем более сильными, чтобы противостоять вызовам нашего времени, чтобы построить наше будущее, защитить нашу планету. С возвращением в Парижское соглашение!"

Премьер Канады Джастин Трюдо: "Канада и Соединенные Штаты продолжат партнерство в борьбе с глобальной пандемией COVID-19 и в поддержке устойчивого экономического развития, которое будет улучшаться для всех. Мы также будем работать вместе, чтобы принимать меры по борьбе с изменением климата и для чистого экономического роста, способствовать интеграции и разнообразию, а также создавать хорошие рабочие места и возможности для среднего класса, внося вклад в демократию, мир и безопасность дома и во всем мире".

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху: "Поздравляем президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с исторической инаугурацией. Президент Байден, нас с вами связывает теплая личная дружба на протяжении многих десятилетий. Я с нетерпением жду возможности работать с вами для дальнейшего укрепления американо-израильского альянса, для дальнейшего расширения мира между Израилем и арабским миром и для противодействия общим вызовам, главная из которых – угроза, исходящая от Ирана".

Палестинское исламистское движение Хамас: "Нет никаких сожалений по поводу ухода Трампа, поскольку он был крупнейшим источником и спонсором несправедливости, насилия и экстремизма в мире и прямым партнером израильской оккупации и агрессии против нашего народа".

Спикер МИД Ирана: "Дипломатический вандализм Трампа, Помпео и компании отчасти произошел из-за нарушения институционального процесса. Но тот же самый процесс, когда он был "рабочим", вызвал бедствия, такие как войны в Ираке, Афганистане и Вьетнаме. Мир знает, что только США могут исправить себя – на практике, не только на словах".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с президентом Байденом и приветствовать его на саммите НАТО в Брюсселе в конце этого года. В центре нашего внимания будет НАТО-2030, инициатива, направленная на то, чтобы сделать наш сильный Североатлантический союз еще более сильным и подготовить его для будущего".

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус: "Поздравляем президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с сегодняшней инаугурацией. За более здоровый, справедливый, безопасный и устойчивый мир!".

Сегодня, 20 января, Байден принес присягу во время церемонии инаугурации – отныне он 46-й президент Соединенных Штатов Америки.

Вадим Ребрина

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