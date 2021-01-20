Байден официально стал новым президентом США

Джо Байден принес присягу во время церемонии инаугурации – отныне он 46-й президент Соединенных Штатов Америки.

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Станислав Стороженко

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