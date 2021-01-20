Записка для Байдена и прощание под Синатру. Каким был последний президентский день Трампа

Сегодня, 20 января, Дональд Трамп завершил свою каденцию на посту президента Соединенных Штатов Америки. Он выступил с прощальной речью, в которой сказал, что четыре года его президентства были "невероятными", а также оставил новому главе Белого дома Джо Байдену записку в овальном кабинете. Об этом пишет CNN.

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Утром сообщалось, что Трамп помиловал 73 человека, еще для 70 были смягчены наказания. Среди них – его бывший советник Стив Бэннон, осужденный за мошенничество с деньгами на строительство стены с Мексикой. Себя и своего адвоката Рудольфа Джулиани Трамп не помиловал.

Помимо этого, CNN пишет, что Трамп оставил Байдену записку на столе в Белом доме – ее текст неизвестен.

Покидал Белый дом Трамп на вертолете. После этого он направился на военную базу Эндрюс, где проходила церемония его проводов.

Trump leaves the White House pic.twitter.com/fed7XB4I99 — Jake Tapper (@jaketapper) January 20, 2021

Во время прощальной церемонии Трамп пожелал новому правительству США "удачи и больших успехов".

"Я думаю, у них будет большой успех. У них есть база, чтобы сделать что-то действительно впечатляющее", – сказал он.

President Trump: It is my greatest honor and privilege to have been your president, I will always fight for you pic.twitter.com/Q1VdiJEOpu — Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 20, 2021

Bloomberg пишет, что Трамп улетел во Флориду – он намерен жить на курорте Палм-Бич. Улетал уходящий президент под песню Фрэнка Синатры "My way".

You couldn’t pick a better walk off song: pic.twitter.com/cqRmskEZzd — Ben Tracy (@benstracy) January 20, 2021

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Сегодня в Вашингтоне должна состояться инаугурация Байдена. В столице США уже готовятся к церемонии, а правоохранители – к дежурствам в столицах штатов, где планируются марши сторонников Трампа.

Станислав Стороженко

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