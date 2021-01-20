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Записка для Байдена и прощание под Синатру. Каким был последний президентский день Трампа

20.01.2021, 17:33
Записка для Байдена и прощание под Синатру. Каким был последний президентский день Трампа - Фото
Дональд Трамп уходит из Белого дома (Фото - EPA - Al Drago)

Сегодня, 20 января, Дональд Трамп завершил свою каденцию на посту президента Соединенных Штатов Америки. Он выступил с прощальной речью, в которой сказал, что четыре года его президентства были "невероятными", а также оставил новому главе Белого дома Джо Байдену записку в овальном кабинете. Об этом пишет CNN.  

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Утром сообщалось, что Трамп помиловал 73 человека, еще для 70 были смягчены наказания. Среди них – его бывший советник Стив Бэннон, осужденный за мошенничество с деньгами на строительство стены с Мексикой. Себя и своего адвоката Рудольфа Джулиани Трамп не помиловал. 

Помимо этого, CNN пишет, что Трамп оставил Байдену записку на столе в Белом доме – ее текст неизвестен. 

Покидал Белый дом Трамп на вертолете. После этого он направился на военную базу Эндрюс, где проходила церемония его проводов. 

Во время прощальной церемонии Трамп пожелал новому правительству США "удачи и больших успехов".

"Я думаю, у них будет большой успех. У них есть база, чтобы сделать что-то действительно впечатляющее", – сказал он.

Bloomberg пишет, что Трамп улетел во Флориду – он намерен жить на курорте Палм-Бич. Улетал уходящий президент под песню Фрэнка Синатры "My way". 

Читайте также: Власть переходит от Трампа к Байдену. Хроника инаугурации в США – все главное в одной ленте

Станислав Стороженко
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