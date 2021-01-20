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Трамп отказался помиловать себя. В списке помилованных – Бэннон, Левандовски и Лил Уэйн

20.01.2021, 09:37
Трамп отказался помиловать себя. В списке помилованных – Бэннон, Левандовски и Лил Уэйн - Фото
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Пресс-служба Белого дома опубликовала список помилованных президентом США Дональдом Трампом. Ни самого Трампа, ни его адвоката и бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани в списке нет.

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Возможность помилования президентом самого себя и членов его семьи обсуждалась в окружении Трампа, также в СМИ обсуждалась возможность, что Трамп помилует Джулиани, против которого ведется расследование. Однако в итоговом списке помилованных ни Трампа, ни его родственников, ни Джулиани не оказалось.

Всего помилованы 73 человека, еще для 70 смягчены наказания.

Среди помилованных – рэпер Лил Уэйн, осужденный за хранение оружия, бывший инженер Google и Uber Энтони Левандовски, осужденный за кражу технологий беспилотных автомобилей, и бывший советник Трампа Стив Бэннон, осужденный за мошенничество с деньгами на строительство стены с Мексикой.

Денис Юдин
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