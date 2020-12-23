Трамп помиловал 20 человек. Среди них – фигуранты расследования Мюллера и экс-конгрессмены

20 человек были помилованы вчера, 22 декабря, президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Среди помилованных – фигуранты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, бывшие конгрессмены и сотрудники ЧВК Blackwater, осужденные за стрельбу по гражданским в Ираке.

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Трамп помиловал своего бывшего советника Джорджа Пападопулоса, которого Мюллер обвинил в даче ложных показаний о контактах окружения Трампа с россиянами во время избирательной кампании 2016 года с целью получить компромат на кандидатку от демократов Хиллари Клинтон. В тюрьме Пападопулос провел меньше двух недель, отмечает CNN.

Еще одним помилованным фигурантом расследования Мюллера стал адвокат из Нидерландов Алекс ван дер Цваан, его также осудили на месяц тюрьмы за дачу ложных показаний и выслали из США.

Помилованы также два бывших конгрессмена-республиканца. Бывший представитель Калифорнии Дункан Хантер был осужден на 11 месяцев заключения за сговор с целью неправомерного использования средств избирательной кампании. Экс-конгрессмен от штата Нью-Йорк Крис Коллинз отбывал 26-месячное наказание за мошенничество с ценными бумагами и дачу ложных показаний.

Четверых помилованных Трампом охранников ЧВК Blackwaters – Николаса Слаттена, Пола Слау, Эвана Либерти и Дастина Херда – осудили за убийство гражданских лиц в Ираке. Они были среди семи сотрудников компании, открывших огонь на площади Нусур в Багдаде, когда погибли 17 человек.

Также среди помилованных двое агентов пограничного патруля, в 2006 году ранивших безоружного иммигранта на границе с Мексикой, и несколько человек, осужденных за преступления, связанные с наркотиками.

26 ноября 2020 года Трамп помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

10 декабря стало известно, что в последний месяц президентства Трампа будут проведены пять федеральных смертных казней.

14 декабря коллегия выборщиков избрала демократа Джо Байдена новым президентом США, он должен сменить Трампа в Белом доме 20 января 2021 года.

Денис Юдин

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