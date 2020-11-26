Трамп помиловал своего экс-советника: он признавал, что лгал ФБР о контактах с Россией

Действующий президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника Майкла Флинна, который в 2017 году признавал, что лгал Федеральному бюро расследований о своих встречах с послом РФ Сергеем Кисляком.

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"Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Флинна. Мои поздравления Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет фантастический День благодарения", – написал в Twitter Трамп.

Семья Флинна поблагодарила Трампа "за то, что он ответил на наши (семьи, – ред.) молитвы и молитвы нации".

The Hill пишет, что вслед за Флинном Трамп может помиловать экс-главу его предвыборного штаба Пола Манафорта, который был осужден за налоговое мошенничество и заговор.

Флинн был фигурантом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016-м. Его обвиняли по нескольким эпизодам, он пошел на сделку со следствием и согласился дать показания о контактах окружения Трампа с РФ, отмечает BBC News.

В декабре 2017-го экс-генерал признал себя виновным в том, что лгал агентам ФБР о своих разговорах с Кисляком, утверждая, что не обсуждал с ним санкции против РФ.

Вынесение приговора Флинну переносилось в связи с дачей показаний. В мае 2020-го апелляционный суд округа Колумбия закрыл дело против Флинна. Суд опубликовал документы, свидетельствующие, что прокуратура сняла с него обвинение в даче ложных показаний, передает BBC News.

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Марк Сировой

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