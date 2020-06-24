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В США Апелляционный суд постановил закрыть дело против советника Трампа

В США Апелляционный суд постановил закрыть дело против советника Трампа - Фото
Майкл Флинн
24.06.2020, 21:53

Апелляционный суд округа Колумбия постановил закрыть дело против советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна

В США Апелляционный суд округа Колумбия распорядился закрыть уголовное дело против бывшего советника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает Reuters.

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Суд приказал низшей инстанции удовлетворить ходатайство правительства в лице министерства юстиции о прекращении дела и отменил решение судьи федерального округа Колумбия Эммета Салливана, который планировал провести слушания с участием заинтересованных лиц по дальнейшему рассмотрению.

Флинн был четвертым фигурантом расследования Роберта Мюллера и первым официальным лицом (хоть и бывшим) из администрации действующего президента, против которого выдвинули обвинения в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы. 

  • В 2017 году Трамп назначил Флинна своим советником по вопросам нацбезопасности. Через 24 дня Флинна уволили из Белого дома, ФБР возбудило против него дело.
  • В декабре 2017-го экс-генерал признал себя виновным в том, что лгал агентам ФБР о характере своих разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком за несколько недель до инаугурации Трампа, утверждая, что не обсуждал санкций против РФ, введенных Соединенными Штатами.
  • 7 мая 2020 года Минюст США заявил о прекращении уголовного производства против Майкла Флинна.

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Наталия Медведева
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