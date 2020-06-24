В США Апелляционный суд постановил закрыть дело против советника Трампа

В США Апелляционный суд округа Колумбия распорядился закрыть уголовное дело против бывшего советника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает Reuters.
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Суд приказал низшей инстанции удовлетворить ходатайство правительства в лице министерства юстиции о прекращении дела и отменил решение судьи федерального округа Колумбия Эммета Салливана, который планировал провести слушания с участием заинтересованных лиц по дальнейшему рассмотрению.
Флинн был четвертым фигурантом расследования Роберта Мюллера и первым официальным лицом (хоть и бывшим) из администрации действующего президента, против которого выдвинули обвинения в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы.
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