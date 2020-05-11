"Вмешательство в правосудие". 2000 юристов США выступили против Трампа и Барра

Около 2000 бывших чиновников Министерства юстиции США подписали письмо, в котором призвали генпрокурора Уильяма Барра подать в отставку после его "ненадлежащего вмешательства" в уголовное дело против экс-советника президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает ABC News.
"Неоднократные попытки генпрокурора Барра использовать Минюст как инструмент для достижения личных и политических интересов президента Трампа подорвали любые претензии на уважение к решениям министерства, которое суды обычно испытывали, определяя, открывать уголовное дело или нет", - говорится в письме.
В документе также отмечается, что Барр присоединился к "политическому вмешательству" Трампа в решение органов правопорядка.
Флинн был четвертым фигурантом расследования Роберта Мюллера и первым официальным лицом (хоть и бывшим) из администрации действующего президента, против которого выдвинули обвинения в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы.