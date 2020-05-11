"Вмешательство в правосудие". 2000 юристов США выступили против Трампа и Барра

Майкл Флинн

Около 2000 бывших чиновников Министерства юстиции США подписали письмо, в котором призвали генпрокурора Уильяма Барра подать в отставку после его "ненадлежащего вмешательства" в уголовное дело против экс-советника президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает ABC News.

"Неоднократные попытки генпрокурора Барра использовать Минюст как инструмент для достижения личных и политических интересов президента Трампа подорвали любые претензии на уважение к решениям министерства, которое суды обычно испытывали, определяя, открывать уголовное дело или нет", - говорится в письме.

В документе также отмечается, что Барр присоединился к "политическому вмешательству" Трампа в решение органов правопорядка.

Флинн был четвертым фигурантом расследования Роберта Мюллера и первым официальным лицом (хоть и бывшим) из администрации действующего президента, против которого выдвинули обвинения в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы.

В 2017 году Трамп назначил Флинна своим советником по вопросам нацбезопасности. Через 24 дня Флинна уволили из Белого дома, ФБР возбудило против него дело.

В декабре 2017-го экс-генерал признал себя виновным в том, что лгал агентам ФБР о характере своих разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком за несколько недель до инаугурации Трампа, утверждая, что не обсуждал санкций против РФ, введенных Соединенными Штатами.

7 мая 2020 года Минюст США заявил о прекращении уголовного производства против Майкла Флинна.