Манафорт продвигал идею о вмешательстве в выборы в США из Украины

Пол Манафорт (фото - EPA)

Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт активно отстаивал идею украинского, а не российского, вмешательства в выборы США. Об этом свидетельствуют материалы расследования команды бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Манафорт заявлял, что Украина, а не Россия, стояла за взломом серверов Демократической партии США. Как следует из документов, опубликованных в 2 ноября министерством юстиции США, об этом заявил во время допросов экс-заместитель Манафорта в штабе Трампа и его бывший деловой партнер Рик Гейтс.

Как следует из резюме допросов Гейтса, после того, как тысячи писем с серверов Демократической партии были обнародованы ресурсом WikiLeaks, Манафорт высказывал предположение, что за этим стояла Украина, а в штабе Трампа пытались воспользоваться этими информационными "сливами" и обсуждали возможности того, каким образом самостоятельно получить доступ к ним.

Документы были обнародованы по требованию издание Buzzfeed News и телеканала CNN, которые подали соответствующие судебные иски с требованием получить доступ к результатам расследования Мюллера.

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