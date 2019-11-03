Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Манафорт продвигал идею о вмешательстве в выборы в США из Украины

Манафорт продвигал идею о вмешательстве в выборы в США из Украины - Фото
Пол Манафорт (фото - EPA)
03.11.2019, 11:47

В штабе Трампа пытались самостоятельно получить доступ к документам. с серверов Демократической партии

Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт активно отстаивал идею украинского, а не российского, вмешательства в выборы США. Об этом свидетельствуют материалы расследования команды бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Манафорт заявлял, что Украина, а не Россия, стояла за взломом серверов Демократической партии США. Как следует из документов, опубликованных в 2 ноября министерством юстиции США, об этом заявил во время допросов экс-заместитель Манафорта в штабе Трампа и его бывший деловой партнер Рик Гейтс.

Как следует из резюме допросов Гейтса, после того, как тысячи писем с серверов Демократической партии были обнародованы ресурсом WikiLeaks, Манафорт высказывал предположение, что за этим стояла Украина, а в штабе Трампа пытались воспользоваться этими информационными "сливами" и обсуждали возможности того, каким образом самостоятельно получить доступ к ним.

Документы были обнародованы по требованию издание Buzzfeed News и телеканала CNN, которые подали соответствующие судебные иски с требованием получить доступ к результатам расследования Мюллера.

Читайте также: В США начали публикацию документов о возможных связях Трампа с РФ

Напишите нам
пол манафорт дональд трамп Роберт Мюллер вмешательство
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 