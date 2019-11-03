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В США начали публикацию документов о возможных связях Трампа с РФ

В США начали публикацию документов о возможных связях Трампа с РФ - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
03.11.2019, 09:43

Первый транш документов включает в себя почти 300 страниц

В Соединенных Штатах журналисты смогли через суд добиться от министерства юстиции США публикации заметок спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Первыми обнародовали около 300 страниц материалов, собранных командой Мюллера в ходе расследования возможного сговора Кремля и предвыборного штаба Дональда Трампа.

Сообщается, что среди опубликованных документов есть расшифровка бесед агентов ФБР с бывшим замглавы предвыборного штаба Трампа Риком Гейтсом. Как следует из материалов, Гейтс присутствовал при разговоре, когда Трамп потребовал "достать электронные письма", которые, как выяснили американские спецслужбы, были украдены россиянами. Экс-советник президента США по безопасности Майкл Флинн, по словам Гейтса, сказал, что он может использовать свои разведывательные источники для получения писем. 

Также опубликованные материалы содержат переписку бывшего советника Трампа Стива Бэннона с его зятем Джаредом Кушнером. 

Отмечается, что большая часть материалов расследования еще не опубликована.

  • 2 ноября телеканал CNN и новостной сайт BuzzFeed сообщили, что во время президентской гонки в 2016 году Трамп неоднократно в частном порядке обсуждал со своими подчиненными, как получить доступ к украденной электронной переписке своей соперницы Хиллари Клинтон. CNN и BuzzFeed потребовали от Минюста США опубликовать документы, относящиеся к расследованию возможных связей Трампа с РФ.
  • 24 июля Мюллер заявил, что президенту США Дональду Трампу можно будет предъявить обвинение в препятствовании правосудию после того, как он покинет пост президента страны.
  • 7 мая министерство юстиции США выпустило новую версию доклада Мюллера по итогам расследования российского вмешательства в американские выборы.

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Роберт Мюллер дональд трамп вмешательство
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