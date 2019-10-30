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Суд заблокировал передачу конгрессу полной версии доклада Мюллера

Суд заблокировал передачу конгрессу полной версии доклада Мюллера - Фото
Роберт Мюллер (фото - ЕРА)
30.10.2019, 06:52

Передача материалов расследования о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы США должна быть заблокирована на время рассмотрения апелляции

Апелляционный суд в Вашингтоне вечером во вторник, 29 октября, вынес постановление, блокирующее передачу в юридический комитет Палаты представителей полной версии доклада спецпрокурора по России Роберта Мюллера о возможных связях президента США Дональда Трампа с Кремлем. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее федеральный суд в США постановил обязать администрацию Трампа передать до 30 октября все материалы доклада Мюллера без сокращений в юридический комитет Палаты представителей.

Однако министерство юстиции, возглавляемое генпрокурором США Уильямом Барром, подало апелляцию на это решение в суд высшей инстанции.

"Таким образом, передача материалов расследования Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году должна быть заблокирована на время рассмотрения этой апелляции", - отмечается в сообщении.

  • 24 июля Мюллер заявил, что президенту США Дональду Трампу можно будет предъявить обвинение в препятствовании правосудию после того, как он покинет пост президента страны.
  • 7 мая министерство юстиции США выпустило новую версию доклада Мюллера по итогам расследования российского вмешательства в американские выборы.

Читайте также: Мюллер о вмешательстве России в выборы: Они делают это и сейчас

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