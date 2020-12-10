В последний месяц президентства Трампа в США проведут пять федеральных смертных казней

Пять смертных казней на федеральном уровне запланированы в США до 20 января, когда избранный президент Джо Байден вступит в должность, сообщает BBC. По установившейся в последние 130 лет традиции, казни приостанавливались на период перехода власти между президентами.

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Если казни произойдут, Дональд Трамп станет президентом, при котором на федеральном уровне казнили наибольшее число заключенных за сотню лет.

Первые из пяти запланированных казней должны пройти на этой неделе в Индиане, к смерти приговорены 40-летний Брэндон Бернард и 56-летний Альфред Буржуа.

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что министерство юстиции просто выполняет закон. Критики отмечают, что казни состоятся перед вступлением в должность Байдена, который заявлял, что будет добиваться отмены смертной казни.

С момента восстановления федеральной смертной казни в 1988 году и до президентского срока Трампа она применялась только три раза. С 2003 года федеральных казней не было.

При Трампе федеральные казни возобновились в июле 2020 года, уже проведено восемь. Если состоятся запланированные, их количество достигнет 13. "Мы вернемся в 1896 год, когда было казнено более 10 человек", – подчеркнул Нгози Ндулу, директор по исследованиям Центра информирования о смертной казни.

Ндулу отметил, что проведение казней при Трампе может быть политически мотивированным: из казненных летом, во время анти-расистских протестов, все были белыми. Сейчас четверо из пяти приговоренных к смерти – афроамериканцы.

По опросу Гэллапа в 2019 году, 60% американцев поддерживали пожизненной заключение вместо смертной казни. Это наибольший процент за 30 лет с начала проведения исследования.

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Денис Юдин

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