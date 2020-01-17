В США приговоренного к смерти помиловали за пару часов до казни

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В американском штате Джорджия приговоренного к смертной казни посредством смертельной инъекции помиловали за несколько часов до приведения приговора в исполнение. Об этом сообщает UPI.

Государственный совет по помилованию и условно-досрочному освобождению принял решение заменить смертный приговор Джимми Флетчеру Медерсу на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Мендерса должны были казнить в четверг, в 19:00 по местному времени. Совет решил смягчить приговор после заседания, которое прошло в среду. Там приняли во внимание, что у Медерса до совершения преступления не было судимостей и только одно незначительное нарушение за более чем 30 лет в камере смертников.

В 1989 году американец был приговорен к смертной казни за убийство работника круглосуточного магазина во время ограбления после ночи пьянства с друзьями.

С тех пор, как в 1976 году Верховный суд США восстановил смертную казнь, в Джорджии были казнены 74 мужчины и одна женщина.

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