В Беларуси расстреляли осужденного за убийство двух девушек

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В Беларуси расстреляли осужденного к смертной казни за двойное убийство беларуса Александра Осиповича. Приговор привели в исполнение еще 17 декабря, сообщает Белсат.

В мае Верховный суд Беларуси оставил в силе смертный приговор Осиповичу за убийство двух женщин в 2018 году - 26-летней Кристины Крушкиной и 27-летней Алеси Климовой. Одну девушку Осипович зарезал, нанес ей 16 ножевых ранений, вторую убил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов.

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Справка. Беларусь является единственной страной в Европе и СНГ, где действует смертная казнь как вид наказания за тяжкие преступления. Ее применяют в виде расстрела в отношении мужчин 18-65 лет. За существование смертной казни страну неоднократно критиковали международные организации, в том числе Евросоюз. В 2019 году в Беларуси было вынесено три смертных приговора, в 2018-м - четыре.