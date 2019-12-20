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В Беларуси расстреляли осужденного за убийство двух девушек

В Беларуси расстреляли осужденного за убийство двух девушек - Фото
Фото: depositphotos.com
20.12.2019, 09:03

В 2019 году в Беларуси привели в исполнение в общей сложности три смертных приговора

В Беларуси расстреляли осужденного к смертной казни за двойное убийство беларуса Александра Осиповича. Приговор привели в исполнение еще 17 декабря, сообщает Белсат

В мае Верховный суд Беларуси оставил в силе смертный приговор Осиповичу за убийство двух женщин в 2018 году - 26-летней Кристины Крушкиной и 27-летней Алеси КлимовойОдну девушку Осипович зарезал, нанес ей 16 ножевых ранений, вторую убил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов.

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Справка. Беларусь является единственной страной в Европе и СНГ, где действует смертная казнь как вид наказания за тяжкие преступления. Ее применяют в виде расстрела в отношении мужчин 18-65 лет. За существование смертной казни страну неоднократно критиковали международные организации, в том числе Евросоюз. В 2019 году в Беларуси было вынесено три смертных приговора, в 2018-м - четыре.

  • 12 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему они не отменяют смертную казнь.
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беларусь казнь смертный приговор Александр Осипович
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