Экс-спецназовец признался в убийствах критиков Лукашенко – видео

Юрий Гаравский (скриншот из видеозаписи)

Экс-офицер Спецотряда быстрого реагирования МВД Беларуси Юрий Гаравский рассказал, что по меньшей мере в 1999-2003 годах в стране якобы существовала практика внесудебных убийств местных оппозиционных политиков и критиков власти. Об этом он сообщил Deutsche Welle после того, как около года назад получил статус беженца в одной из стран ЕС, которая не называется.

По словам на то время майора Гаравского, они с сослуживцами "по приказу сверху" в 1999-м похитили и убили экс-главу МВД Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу ЦИК страны Виктора Гончара и лояльного к оппозиции бизнесмена Анатолия Красовского.

Видео: Deutsche Welle

Гаравский не может точно сказать, их ли подразделение убило журналиста Дмитрия Завадского: "но в день его пропажи мои ребята выходили на работу, (хотя) не должны (были) - у них тоже был выходной". Двое экс-офицеров МВД осуждены на пожизненное за убийство Завадского и еще пяти человек. Гаравский говорит, что осужденные не убивали журналиста, "это для меня нонсенс".

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Он утверждает, что может показать на карте места захоронений Захаренко, Гончара и Красовского, двоих первых - "с точностью до метра".