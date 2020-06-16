Впервые за 17 лет. В США на федеральном уровне казнят преступников

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Генпрокурор США Уильям Барр распорядился казнить нескольких преступников - это первый случай на федеральном уровне с 2003 года. Об этом пишет пресс-служба Минюста США.

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Четверо преступников были приговорены к смертной казни за убийство детей. Двое из них были признаны виновными в изнасиловании несовершеннолетних.

Генпрокурор отметил, что все преступники прошли судебное разбирательство "в соответствии с Конституцией и законами США".

"Мы обязаны жертвам этих чудовищных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия", - заявил Барр.

Казни запланированы на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа.

В последний раз казнь в США применялась в 2003 году. С того времени действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. При этом смертная казнь применялась на уровне властей штатов.

В ноябре 2018 года в США впервые за 5 лет провели казнь на электрическом стуле.

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