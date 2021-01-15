Последние дни в Белом доме: Трамп отказывается уйти в отставку и пытается найти юристов

Президент США Дональд Трамп отверг возможность уйти в отставку до окончания президентского срока. Об этом сообщает CNN.

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По информации телеканала, Трамп запретил своим помощникам упоминать имя 37 президента США Ричарда Никсона, который досрочно сложил полномочия под угрозой импичмента.

Услышав упоминание об возможной отставке, Трамп заявил, что не может рассчитывать на помилование от вице-президента Майкла Пенса, как Джеральд Форд помиловал Никсона.

CNN сообщает, что Трамп попросил устроить ему пышные проводы в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

По словам собеседников телеканала, Трамп опасается правовых и финансовых последствий, которые могут наступить после окончания его президентского срока. Он обижен на республиканцев, которые, по его мнению, бросили его в тяжелое время. Трамп думает о помиловании для себя и семьи, и пытается собрать команду юристов для защиты в Сенате, где будут рассматривать импичмент.

В то же время Bloomberg сообщает, что с поиском юристов у Трампа возникли сложности: команда, которая защищала его во время первого импичмента в 2020 году, в этот раз ответила отказом. Не заинтересованы участвовать в процессе и другие юристы, работавшие ранее с Трампом.

Денис Юдин

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