Палата представителей США объявила импичмент президенту Трампу

Палата представителей США объявила президенту Дональду Трампу импичмент за "подстрекательство к восстанию" во время беспорядков в Капитолии 6 января.

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Трамп – первый президент в истории США, дважды подвергнутый импичменту, обвиненный Конгрессом в преступлениях.

Республиканец Трамп теперь предстанет перед судом в Сенате, где, в случае признания его виновным, ему может грозить запрет на повторное занятие должности.

По завершении процедуры голосования резолюцию приняли 232 голосами к 197-ми. Десять членов Республиканской партии проголосовали "за" импичмент.

Теперь, согласно протоколу Конгресса, статьи импичмента должны быть переданы в Сенат.

Как отмечает Голос Америки, большинству аналитиков представляется маловероятным, что сегодняшнее объявление импичмента приведет к отставке действующего главы Белого дома до того, как истечет его президентский срок.

Несмотря на это, демократы в Конгрессе дали понять, что привлечение Трампа к ответственности, хотя бы де-юре, является для них делом принципа.

Как уточняет CNN, ни второй импичмент Палаты представителей, ни даже голосование Сената с целью осудить Трампа и отстранить его от должности не помешают ему снова баллотироваться в 2024 году или позже.

После того, как две трети присутствующих сенаторов проголосуют за отстранение Трампа, простое большинство присутствующих сенаторов должно будет утвердить дополнительное голосование, чтобы лишить его права занимать пост президента в будущем.

Запрет занимать эту должность также может стоить Трампу пенсии в размере более $200 000 в год.

Наталия Медведева

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