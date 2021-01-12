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Трамп назвал импичмент "величайшей охотой на ведьм", которая вызовет "ужасный гнев"

12.01.2021, 19:13
Трамп назвал импичмент
Дональд Трамп (Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS)

Действующий президент США Дональд Трамп назвал попытку начала процедуры второго импичмента продолжающейся "охотой на ведьм", которая вызовет "ужасный гнев". Об этом сообщает CNN.

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"Что касается импичмента, это действительно продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики. Это смешно, это абсолютно нелепо. Этот импичмент вызовет ужасный гнев, но вы делаете это, и это действительно ужасно", – сказал он репортерам на южной лужайке Белого дома.

Трамп продолжил: "Нэнси Пелоси и Чак Шумер продолжают идти по этому пути, это создает огромную опасность для нашей страны и вызывает ужасный гнев. Я не хочу насилия".

Трамп не стал обсуждать свою роль в захвате Капитолия его сторонниками, но сказал: "Мы не хотим насилия, насилие – никогда, мы не хотим абсолютно никакого насилия".

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Наталия Медведева
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