Трамп назвал импичмент "величайшей охотой на ведьм", которая вызовет "ужасный гнев"
Действующий президент США Дональд Трамп назвал попытку начала процедуры второго импичмента продолжающейся "охотой на ведьм", которая вызовет "ужасный гнев". Об этом сообщает CNN.
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"Что касается импичмента, это действительно продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики. Это смешно, это абсолютно нелепо. Этот импичмент вызовет ужасный гнев, но вы делаете это, и это действительно ужасно", – сказал он репортерам на южной лужайке Белого дома.
Трамп продолжил: "Нэнси Пелоси и Чак Шумер продолжают идти по этому пути, это создает огромную опасность для нашей страны и вызывает ужасный гнев. Я не хочу насилия".
Трамп не стал обсуждать свою роль в захвате Капитолия его сторонниками, но сказал: "Мы не хотим насилия, насилие – никогда, мы не хотим абсолютно никакого насилия".
- 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.
- 7 января Конгресс завершил прерванное заседание и утвердил победу Байдена на выборах.
- 11 января демократы формально представили в Конгрессе резолюцию об импичменте против Трампа – его обвиняют в подстрекательстве к восстанию.
- В тот же день ФБР предупредило о подготовке вооруженного захвата власти перед инаугурацией Байдена.
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