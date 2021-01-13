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Вице-президент США отказался отстранять Трампа с помощью 25 поправки

13.01.2021, 06:40
Вице-президент США отказался отстранять Трампа с помощью 25 поправки - Фото
Майкл Пенс (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Вице-президент США Майкл Пенс не будет отстранять действующего президента Дональда Трампа с помощью 25 поправки к Конституции. Об этом сообщает CNN.

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"Всего за восемь дней до окончания до срока президентских полномочий вы и фракция Демократической партии требуете, чтобы Кабинет министров и я применили 25-ю поправку. Я не верю, что такой образ действий отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей Конституции", – заявил Пенс в письме, направленном спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Позже Палата представителей утвердила резолюцию, в которой призывает правительство и Пенса отстранить Трампа от должности. Резолюцию поддержали 223 конгрессмена, против проголосовали 205.

25 поправка к Конституции США позволяет вице-президенту и большинству членов правительства отстранить президента от власти, если "президент не в состоянии исполнять свои права и обязанности по должности".

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Денис Юдин
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