Вице-президент США отказался отстранять Трампа с помощью 25 поправки
Вице-президент США Майкл Пенс не будет отстранять действующего президента Дональда Трампа с помощью 25 поправки к Конституции. Об этом сообщает CNN.
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"Всего за восемь дней до окончания до срока президентских полномочий вы и фракция Демократической партии требуете, чтобы Кабинет министров и я применили 25-ю поправку. Я не верю, что такой образ действий отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей Конституции", – заявил Пенс в письме, направленном спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Позже Палата представителей утвердила резолюцию, в которой призывает правительство и Пенса отстранить Трампа от должности. Резолюцию поддержали 223 конгрессмена, против проголосовали 205.
25 поправка к Конституции США позволяет вице-президенту и большинству членов правительства отстранить президента от власти, если "президент не в состоянии исполнять свои права и обязанности по должности".
- 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре участника нападения и офицер полиции.
- 7 января Конгресс завершил прерванное заседание и утвердил победу Байдена на выборах.
- 11 января демократы формально представили в Конгрессе резолюцию об импичменте против Трампа – его обвиняют в подстрекательстве к восстанию.
- В тот же день ФБР предупредило о подготовке вооруженного захвата власти перед инаугурацией Байдена.
- 12 января Трамп назвал импичмент "величайшей охотой на ведьм", которая вызовет "ужасный гнев".
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