Экс-советник Трампа арестован по подозрению в мошенничестве

Стива Бэннона подозревают в присвоении средств, собранных на строительство стены на границе с Мексикой

Бывший помощник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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В Минюсте США подозревают Бэннона и еще троих человек в сговоре с целью хищения средств, собранных у сторонников строительства стены на границе с Мексикой.

По словам и.о. окружного прокурора Южного округа Нью-Йорка Одри Стросс, в общей сложности в рамках кампании We Build The Wall было собрано более $25 млн. Все эти деньги организаторы кампании обещали направить на строительство стены, однако в реальности Бэннон по меньшей мере $1 млн использовал в личных целях.

Бэннон был старшим советником президента США с 20 января по 18 августа 2017 года. Он закончил Гарвардский университет, работал в Goldman Sachs. После ухода из администрации Бэннон возглавлял ультраправый новостной ресурс Breitbart News.

Наталия Медведева

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