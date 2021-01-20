Сегодня, 20 января, после неудачных попыток оспорить результаты выборов и второго импичмента Дональд Трамп покидает Белый дом. Утром (в 15:00 по Киеву) он должен улететь из Вашингтона на президентском вертолете в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. В полдень (19:00 по Киеву) состоится инаугурация 46 президента США Джо Байдена. Все новости о передаче власти в США – в хронике LIGA.net.
12 военнослужащих Национальной гвардии США были отстранены от инаугурации Байдена. У двоих из них обнаружили "неуместные" комментарии, еще у 10 человек проверка выявила "сомнительное поведение" (CNN).
Белый дом опубликовал список помилованных Трампом. Уходящий президент решил не вносить в него себя и членов семьи, а также своего адвоката Руди Джулиани. Среди помилованных – рэпер Лил Уэйн, бывший советник Трампа Стив Бэннон и инженер Google и Uber Энтони Левандовски.
Предложенный Байденом пакет экономических стимулов для США на $1,9 трлн может за год повысить ВВП страны на 11,4%, заявил главный глобальный стратег JPMorgan Дэвид Келли.
Инаугурацию Байдена будут охранять 25 000 нацгвардейцев. Людей попросили не приезжать на шоу из-за карантинных ограничений. Парада на Пенсильвания-авеню не будет, Национальную аллею закроют для публики, как и район у Капитолия. Также отменен гражданский парад от Капитолия к Белому дому: его заменили виртуальным "Парадом по всей Америке". Трансляция инаугурации начнется в 17:00 по Киеву.
Перед отъездом на инаугурацию из штата Дэлавер Байден произнес эмоциональную речь, в которой поблагодарил семью, команду и друзей и не смог сдержать слез.
По информации Wall Street Journal, Трамп обсуждал с ближайшим окружением создание новой политической партии, которую хочет назвать Патриотической.
Будущие госсекретарь США и министр обороны Энтони Блинкен и Ллойд Остин заверили Сенат, что помощь Украине при администрации Байдена продолжится, включая поставки летального оружия.
Вчера Трамп обратился к американцам с прощальной речью. Он описал свои достижения, заявил, что созданное им политическое движение только начинается, осудил захват Капитолия 6 января, но не принес за это извинений. Трамп обещал молиться за успех новой администрации, но не назвал Байдена по имени.