Инаугурацию Байдена будут охранять 25 000 нацгвардейцев. Людей попросили не приезжать на шоу из-за карантинных ограничений. Парада на Пенсильвания-авеню не будет, Национальную аллею закроют для публики, как и район у Капитолия. Также отменен гражданский парад от Капитолия к Белому дому: его заменили виртуальным "Парадом по всей Америке". Трансляция инаугурации начнется в 17:00 по Киеву.