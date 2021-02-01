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В суровом регионе США начала запускать ракеты новая компания – bluShift Aerospace: видео видео

01.02.2021, 12:29
Скриншот из видеозаписи
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Вчера, 31 января, частная компания bluShift Aerospace произвела успешный запуск прототипа одноступенчатой зондирующей ракеты Stardust 1.0. Старт и посадка осуществлены на территории Loring Commerce Center – промышленно-авиационного парка на северо-востоке штата Мэн недалеко от Лаймстоуна.

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При достижении апогея произошло разделение сегментов шестиметровой и 250-килограммовой ракеты, раскрытие парашюта и мягкое приземление. Ракета "Звездная пыль 1.0" несла три полезные нагрузки в форме 3U-кубсатов: два коммерческих аппарата (от Kellogg Research Lab и Rockets Insights, и один от школьников Мэна).

В компании заявили об "идеальном" полете на высоту ~1250 метров. Теперь инженеры сосредоточат работу над более крупной суборбитальной ракетой Stardust 2.0: ее хотят протестировать до конца года.

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bluShift Aerospace организовала группа единомышленников во главе с Сашей Дери в Брансуике, штат Мэн. Цель – разработка суборбитальных метеоракет и малых орбитальных ракет для пусков с площадок в штате. Из-за высокой широты Мэна ракеты оттуда будут запускаться на полярные орбиты с большим наклонением.

Фото: bluShift Aerospace

Компания получила первичное финансирование по грант-программе NASA SBIR, Технологического института штата Мэн и Консорциума космических грантов штата. Орбитальные запуски планируются до начала 2024-го.

Инженеры акцентируют внимание на том, что двигатели MAREVL их ракет на запатентованном "нетоксичном" твердом биотопливе будут "более безопасными для операторов и окружающей среды", чем ракеты конкурентов.

Дальнейшая линейка ракет компании имеет оригинальные название – "Беззвездный разбойник" (Starless Rogue), "Коричневый карлик" (Brown Dwarf) и "Красный карлик" (Red Dwarf):

Иллюстрация: blushift.aero

Евгений Пилипенко
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