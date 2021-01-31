Полет корабля Маска Starship SN8 мог нарушить лицензию, начато расследование – The Verge
Тестовый полет прототипа корабля Starship SN8 компании SpaceX мог нарушить лицензию Федеральной авиационной администрации США (FAA). Об этом сообщает The Verge.
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Предметом расследования FAA стало как возможное нарушение лицензии, так и взрыв при посадке прототипа корабля.
Какая именно часть лицензии могла быть нарушена, неизвестно. Представитель FAA Стив Калм сообщил The Verge, что работа с компанией миллиардера Илона Маска в рамках заявки об изменении лицензии на запуск продолжается, FAA должна убедиться, что SpaceX предприняла все необходимые шаги для соблюдения нормативных требований.
Проверка со стороны регулирующих органов может быть связана с задержкой пуска прототипа Starship SN9, который несколько раз откладывался из-за отсутствия разрешения со стороны FAA.
Маск раскритиковал действия FAA, заявив, что правила ее космического подразделения рассчитаны на несколько запусков в год с нескольких государственных объектов. "По таким правилам человечество никогда не доберется до Марса", – заявил Маск.
- 10 декабря 2020 года Starship SN8 взлетел на высоту 12,5 км, успешно снизился и разбился при посадке.
- Вечером 1 февраля 2021 года ожидается запуск Starship SN9.
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