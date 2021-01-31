Полет корабля Маска Starship SN8 мог нарушить лицензию, начато расследование – The Verge

Тестовый полет прототипа корабля Starship SN8 компании SpaceX мог нарушить лицензию Федеральной авиационной администрации США (FAA). Об этом сообщает The Verge.

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Предметом расследования FAA стало как возможное нарушение лицензии, так и взрыв при посадке прототипа корабля.

Какая именно часть лицензии могла быть нарушена, неизвестно. Представитель FAA Стив Калм сообщил The Verge, что работа с компанией миллиардера Илона Маска в рамках заявки об изменении лицензии на запуск продолжается, FAA должна убедиться, что SpaceX предприняла все необходимые шаги для соблюдения нормативных требований.

Проверка со стороны регулирующих органов может быть связана с задержкой пуска прототипа Starship SN9, который несколько раз откладывался из-за отсутствия разрешения со стороны FAA.

Маск раскритиковал действия FAA, заявив, что правила ее космического подразделения рассчитаны на несколько запусков в год с нескольких государственных объектов. "По таким правилам человечество никогда не доберется до Марса", – заявил Маск.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью SuperHeavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).

10 декабря 2020 года Starship SN8 взлетел на высоту 12,5 км, успешно снизился и разбился при посадке.

Вечером 1 февраля 2021 года ожидается запуск Starship SN9.

Денис Юдин

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