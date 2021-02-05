После двух кряду неудач при посадке тестовых образцов космического корабля Starship компания SpaceX внесет коррективы в концепцию работы двигателей на заключительном этапе полета. Об этом видно из диалога в Twitter главы компании Илона Маска и энтузиастов космоса.

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Прототип корабля SN9 разбился несколько дней назад, когда незадолго до посадки во время переворота из горизонтального положения в вертикальное у него планово включились два двигателя Raptor – и произошел внеплановый отказ одного из них.

SN9 не успел "довернуться", принять посадочное положение и погасить скорость, в результате чего врезался в землю:

Для приземления Starship нужны только два двигателя: с тремя снова начнется набор высоты, поскольку у двигателей есть нижний предел дросселирования, то есть минимальное положение дроссельной заслонки, предотвращающее риск возгорания.

В Twitter у Маска спросили, почему при финальном маневре не зажигать все три, совершать его, а затем экстренно выбирать два наилучших двигателя – и тут же гасить третий. На это Маск ответил лаконично: "Мы были слишком тупыми".

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Позднее он уточнил, что да, неразумно не запускать три двигателя для повышенной гарантии срабатывания, и сразу выключать один из них. По словам инженера-миллиардера, если все три во время посадочного маневра будут исправны, выключится тот, который с наименьшим плечом рычага.

Когда у главы SpaceX спросили, внесут ли такие задумки в следующий испытательный полет (прототип SN10), он ответил утвердительно.

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Евгений Пилипенко

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