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Глобальный проект SpaceX. Трансляция запуска ракеты Falcon 9 с десятками спутников – видео видео

04.02.2021, 07:36
Ракета Falcon 9 преодолевает плотные слои атмосферы (фото — пресс-служба SpaceX)
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Илон Маск запустил спутник вопреки массовому протесту у офиса SpaceX – видео
Илон Маск запустил спутник вопреки массовому протесту у офиса SpaceX – видео

Сегодня, 4 февраля в 08:19 по Киеву, SpaceX запустит в космос 18-ю партию спутников для глобального интернет-проекта Starlink. Старт ракеты Falcon 9 состоится с площадки SLC-40 на мысе Канаверал.

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Окно запуска – одномоментное. То есть, если не получится стартовать сразу, запуск отложат.

Ступень B1060 летала до этого в четырех мисcиях. Спустя примерно 8,5 минут после старта она должна мягко опуститься на баржу-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в >600 км от места старта. Это покажут в прямом эфире. Морские корабли SpaceX будут ловить створки обтекателя примерно в 700 км от места старта.

Смотрите видео: Космический корабль Маска разбился в конце тест-полета. Это было феерично

На борту – традиционная пачка из 60 плотно уложенных друг на друга 260-килограммовых спутников. Те из них, что не пройдут тесты на орбите, сведут с нее и сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели аппарата вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сойдет с орбиты под влиянием гравитации Земли. Все "старлинки" запускаются с козырьками от солнца, чтобы не бликовали и не мешали астрономам на Земле.

СПРАВКАStarlink – проект американского бизнесмена Илона Маска по покрытию Земли скоростным интернетом за счет сети околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов. По состоянию на 24 января было запущено 1025 спутников, из которых 2 первых были "пробными". 64 аппарата уже свели с орбиты, причем большинство из них (46) – из первой тестовой 60-спутниковой пачки. Весной 2018-го компания оценивала суммарные затраты на уровне ≥$10 млрд.

В конце октября 2020-го началось тестирование интернета Starlink в США и Канаде. Месячная абонплата – $99, комплект (терминал с антенной для приема сигнала и Wi-Fi-роутер) – $499. Настройка, по словам главы компании Илона Маска, "за пять минут", после чего "направляйте тарелку в небо и получайте интернет".

Высота ракеты Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробнее почитать здесь.

Читайте также: Зеленский хочет запустить в космос спутник: привязали это к юбилею независимости Украины

Евгений Пилипенко
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