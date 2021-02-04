Сегодня, 4 февраля в 08:19 по Киеву, SpaceX запустит в космос 18-ю партию спутников для глобального интернет-проекта Starlink. Старт ракеты Falcon 9 состоится с площадки SLC-40 на мысе Канаверал.

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Окно запуска – одномоментное. То есть, если не получится стартовать сразу, запуск отложат.

Ступень B1060 летала до этого в четырех мисcиях. Спустя примерно 8,5 минут после старта она должна мягко опуститься на баржу-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в >600 км от места старта. Это покажут в прямом эфире. Морские корабли SpaceX будут ловить створки обтекателя примерно в 700 км от места старта.

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На борту – традиционная пачка из 60 плотно уложенных друг на друга 260-килограммовых спутников. Те из них, что не пройдут тесты на орбите, сведут с нее и сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели аппарата вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сойдет с орбиты под влиянием гравитации Земли. Все "старлинки" запускаются с козырьками от солнца, чтобы не бликовали и не мешали астрономам на Земле.

СПРАВКА. Starlink – проект американского бизнесмена Илона Маска по покрытию Земли скоростным интернетом за счет сети околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов . По состоянию на 24 января было запущено 1025 спутников, из которых 2 первых были "пробными". 64 аппарата уже свели с орбиты, причем большинство из них (46) – из первой тестовой 60-спутниковой пачки. Весной 2018-го компания оценивала суммарные затраты на уровне ≥$10 млрд.

В конце октября 2020-го началось тестирование интернета Starlink в США и Канаде. Месячная абонплата – $99, комплект (терминал с антенной для приема сигнала и Wi-Fi-роутер) – $499. Настройка, по словам главы компании Илона Маска, "за пять минут", после чего "направляйте тарелку в небо и получайте интернет".

Высота ракеты Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробнее почитать здесь.

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Евгений Пилипенко

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