Самая большая ракета в истории. Посмотрите на исполина SpaceX в полной сборке – фото

Частная компания SpaceX сегодня завершила вертикальную сборку полноценного орбитального прототипа ракеты Starship/Super Heavy. С высотой 120 метров она является самой большой среди космических носителей – выше легендарной Saturn V, которая выполняла лунные миссии NASA.

Starship устанавливали на ускоритель крупнейшими в мире кранами Liebherr. Процесс транслировал YouTube-канал NASASpaceflight.

Как только сцепку подтвердили, на полигоне Starbase заиграла "Fly Me to the Moon" в исполнении Фрэнка Синатры.

Связку 50-метрового корабля Starship с 70-метровым ускорителем Super Heavy компания Илона Маска намерена использовать не только для беспрецедентно быстрых пассажирских полетов из одной точки Земли в другую, но и – в первую очередь – для экспансии на Луну, Марс и далее.

Разработка и испытание как отдельных узлов, так и прототипов разной степени готовности и доработки ведется уже несколько лет, но с учетом того, что это частная компания, а не государственное начинание, темпы очень высокие. Особенно это касается последних нескольких месяцев.

В дебютный орбитальный полет должен отправиться образец Starship с номером SN20.

Программа миссии не включает повторное использование отработавшей первой ступени и самого корабля. "Супер-хэви" мягко усадят на воду в Мексиканском заливе, а "Старшип" сделает это неподалеку от Гавайских островов.

На ступени BN4 установлено 29 двигателей Raptor, на корабле, впервые облицованном плитками теплозащиты в местах наибольшего нагрева при спуске в атмосфере, – шесть: три "обычных" и столько же для работы в вакууме.

Это была не финальная сборка перед полетом, а пробная. Спустя некоторое время Starship сняли со ступени. Далее пойдут испытания корабля и ускорителя, но по отдельности. Затем обе половинки снова соберут для старта.

Когда состоится тест-полет, неизвестно. Это зависит как от процесса испытаний, так и от "сговорчивости" Федерального управления гражданской авиации США, с которым у Маска есть определенные трения. Пока можно посмотреть анимацию, как Starship будет сходить с орбиты.

