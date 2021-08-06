Астрономы наблюдают необычные кольца вокруг черной дыры V404 Cygni и показали их на фото в рентгеновском спектре, полученные обсерваториями NASA "Чандра" и Нила Свифта. О явлении авторы пишут в The Astrophysical Journal, кратко о нем сообщается на сайте Chandra.
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Черная дыра с массой около 12 масс Солнца – часть двойной системы V404 Cygni. Она относительно недалеко от Земли – в 7800 световых годах. Черная дыра там активно "крадет" газ у звезды с массой примерно как половина Солнца. Падая к точке сингулярности, звездный материал разгоняется и сильно разогревается, излучая в рентгеновском спектре.
Мощную рентген-вспышку в V404 Cygni зафиксировали летом 2015 года. Этот космический инцидент привел к формированию "колец" светового эха на изображениях.
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Вместо звуковых волн, которые отражаются от, допустим, стен в большом пустом помещении, такое эхо появилось как результат "рикошета" рентген-лучей от пылевых облаков между V404 Cygni и наблюдателями на Земле.
На композитном снимке рентген-излучение, которое сняли на "Чандре" (светло-голубой цвет), объединили с изображением с оптического телескопа Pan-STARRS.
На картинке видно целых восемь колец от вспышки на V404 Cygni. Чем ближе пылевая туманность к Земле, тем большим выглядит кольцо. Кольца узкие оттого, что рентген-вспышки обычно кратковременные.
Явление светового эха позволило также изучить свойства пылевых "облаков": частички вещества в них, вероятно, состоят из графита и силиката в разных пропорциях и с разными концентрациями.
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