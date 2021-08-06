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Загадочные кольца вокруг черной дыры V404 Cygni. Ученые выяснили, что это такое: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 09:25
Скриншот из видеозаписи
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Астрономы наблюдают необычные кольца вокруг черной дыры V404 Cygni и показали их на фото в рентгеновском спектре, полученные обсерваториями NASA "Чандра" и Нила Свифта. О явлении авторы пишут в The Astrophysical Journal, кратко о нем сообщается на сайте Chandra.

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Черная дыра с массой около 12 масс Солнца – часть двойной системы V404 Cygni. Она относительно недалеко от Земли – в 7800 световых годах. Черная дыра там активно "крадет" газ у звезды с массой примерно как половина Солнца. Падая к точке сингулярности, звездный материал разгоняется и сильно разогревается, излучая в рентгеновском спектре.

Мощную рентген-вспышку в V404 Cygni зафиксировали летом 2015 года. Этот космический инцидент привел к формированию "колец" светового эха на изображениях.

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Вместо звуковых волн, которые отражаются от, допустим, стен в большом пустом помещении, такое эхо появилось как результат "рикошета" рентген-лучей от пылевых облаков между V404 Cygni и наблюдателями на Земле.

Нажмите на фото выше, чтобы открыть оригинал на 63 Мб

На композитном снимке рентген-излучение, которое сняли на "Чандре" (светло-голубой цвет), объединили с изображением с оптического телескопа Pan-STARRS.

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На картинке видно целых восемь колец от вспышки на V404 Cygni. Чем ближе пылевая туманность к Земле, тем большим выглядит кольцо. Кольца узкие оттого, что рентген-вспышки обычно кратковременные.

СПРАВКАЧерная дыра – область пространства-времени со столь мощным гравитационным притяжением, что покинуть ее не может даже свет. В процессе падения окружающей материи в ЧД вокруг этого объекта образуется аккреционный диск, то есть разогретая при сильнейшем вращении до сверхвысоких температур плазменная структура из этой самой материи. Поглощается лишь небольшая часть падающего в ЧД вещества; остальное на гигантской скорости разлетается в виде джетов и излучения.

Схема феномена

Явление светового эха позволило также изучить свойства пылевых "облаков": частички вещества в них, вероятно, состоят из графита и силиката в разных пропорциях и с разными концентрациями.

Смотрите видео: Черные дыры "сожрали" нейтронные звезды: катаклизм зафиксирован впервые в истории

Евгений Пилипенко
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