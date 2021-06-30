В двух галактиках на расстоянии до 1 млрд световых лет от нас черные дыры поглотили своих спутников – нейтронные звезды. Этот космический катаклизм вызвал гравитационные волны, которые достигли Земли в начале 2020 года и были замечены детекторами LIGO и Virgo 5 и 15 января, пишет SciTechDaily со ссылкой на исследование.

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Ранее астрофизики обнаруживали столкновения пар черных дыр или пар нейтронных звезд, но слияние черной дыры с нейтронной звездой зафиксировано впервые.

События получили названия GW200105 и GW200115. Несколько обсерваторий пытались засечь видимый свет от них, но тщетно.

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Ученые теоретизируют, что GW200115 – результат слияния черной дыры с массой в шесть масс Солнца и нейтронной звезды с массой в 1,5 солнечной. Событие произошло примерно в 1 млрд световых лет от Земли.

GW200105 случилось ближе: в 900 млн световых годах с участием черной дыры в девять солнечных масс и нейтронной звезды с массой в 1,9 солнечной.

Авторы полагают, что такие катаклизмы в окружающей нас Вселенной (в радиусе 1 млрд св. лет от Земли) происходят, возможно, раз в месяц.

СПРАВКА. Черная дыра – область пространства-времени со столь мощным гравитационным притяжением, что покинуть ее не может даже свет. В процессе падения окружающей материи в ЧД вокруг этого объекта образуется аккреционный диск, то есть разогретая при сильнейшем вращении до сверхвысоких температур плазменная структура из этой самой материи. Поглощается лишь небольшая часть падающего в ЧД вещества; остальное на гигантской скорости разлетается в виде джетов. Нейтронные звезды , в том числе пульсары, – это сверхплотно "упакованные" останки выгоревших звезд, чьи ядра после взрыва сверхновой коллапсируют в сферу габаритами всего пару-тройку десятков километров гигантской плотностью (вещество больше не представляет собой совокупность атомов: электроны и протоны "сливаются", образуя нейтронный суп).

Они определили три вероятных "колыбели" таких события: это двойные звезды, области с высокой плотностью звезд на единицу объема (в т.ч. кластеры молодых звезд) и центры галактик.

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Евгений Пилипенко

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