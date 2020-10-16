Черная дыра вблизи. Как если бы мы попали в фильм "Интерстеллар" – видео модели

Специалист по компьютерной анимации показал, как, по мнению ученых, выглядит черная дыра с газовым аккреционным диском, который вращается вокруг ее сингулярности в процессе падения материи в "воронку". Ролик Райан Джеймс Смит опубликовал у себя в Twitter.

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По словам ведущего технического специалиста по компьютерной графике в частной компании Sony Santa Monica (разработка компьютерных игр), это "точная с точки зрения физики" модель черной дыры.

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"Ее вращение искажает пространство-время рядом, вызывая дальнейшее искривление пространства и доплеровский сдвиг света, который также показан на видео (вращение = 0,4)", – подписано видео. В комментариях развернулся настоящий научный диспут.

СПРАВКА. Черная дыра – область пространства-времени со столь мощным гравитационным притяжением, что покинуть ее не может даже свет. В процессе падения окружающей материи в ЧД вокруг этого объекта образуется аккреционный диск, то есть разогретая при сильнейшем вращении до сверхвысоких температур плазменная структура из этой самой материи. Поглощается лишь небольшая часть падающего в ЧД вещества; остальное на гигантской скорости разлетается в виде джетов.

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