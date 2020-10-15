Выяснилось, почему одни черные дыры отбрасывают мощные струи, а другие – нет: видео

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Джеты (быстрые струи горячего газа) колоссальных черных дыр выделяют огромное количество энергии в окружающую среду и сильно влияют на ее эволюцию

Некоторые сверхмассивные черные дыры (ЧД) имеют джеты – струи горячего газа, которые разлетаются в окружающее пространство от нее на околосветовой скорости, а другие – нет. Группа ученых выяснила, что для этого явления мало вращения, нужно еще мощное магнитное поле около горизонта событий ЧД.

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Ранее ученые полагали, что сверхмассивная ЧД должна быстро вращаться, чтобы вызывать сильные джеты, но потом оказалось, что не все вращающиеся ЧД имеют струи. Было изучено 729 квазаров – быстрорастущих сверхмассивных ЧД.

Выяснилось, что для образования джетов нужна так называемая корона – область диффузного горячего газа вокруг ЧД, пронизанная мощными магнитными полями. На иллюстрации этой новости она (едва заметная синева у центра) расположена над гораздо более плотным диском вещества (красный и желтый цвет), которое кружится и падает в сторону ЧД. Струи (белый цвет) газа вылетают из области ЧД и короны в противоположных направлениях.

На фото: рентген-лучи (в основном исходят от короны) – синим цветом, радиоволны (показывают струи) – красным:

Открытие сделано по анализу потоков рентгеновского и ультрафиолетового излучений, а также яркости квазаров. Единственный адекватный вариант, который объяснял все известные нам моменты – наличие короны у джетовой ЧД.

СПРАВКА. Черная дыра – область пространства-времени со столь мощным гравитационным притяжением, что покинуть ее не может даже свет. В процессе падения окружающей материи в ЧД вокруг этого объекта образуется аккреционный диск, то есть разогретая при сильнейшем вращении до сверхвысоких температур плазменная структура из этой самой материи. Поглощается лишь небольшая часть падающего в ЧД вещества; остальное на гигантской скорости разлетается в виде джетов.

Исследование опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, оно проведено с использованием рентген-обсерватории Chandra и других телескопов: XMM-Newton, ROentgen SATellite и Sloan Digital Sky Survey.

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Теги: Квазар, джет, наука, исследование, астрономия, физика, черная дыра, магнитное поле
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