Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.01.2019, 10:48

Путешествия во времени и пространстве реальны: ученые-физики США

Путешествия во времени и пространстве реальны: ученые-физики США - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ученые считают, что черные дыры могут служить порталами в другое измерение, как показано в сюжете художественного фильма "Интерстеллар" с Макконахи

Реклама
Реклама

С помощью черных дыр в космосе земляне смогут путешествовать во времени и пространстве, совершая гиперпространственные прыжки, что ранее описывалось только в научно-фантастических фильмах. Соответствующую космологическую модель разработала команда исследователей из Массачусетского университета в Дартмуте и Колледжа Джорджины Гвиннетт в США, говорится в результатах исследования на The Conversation

Ранее считалось, что космический корабль не сможет пролететь сквозь черную дыру, так как ему предстоит преодолеть невероятные огромные перегрузки, растяжения и сжатия, которые вызывает сингулярность, вплоть до полного его испарения. 

Реклама

Такие выводы ученые из университета Массачусетс Дартмут сделали, изучив черную дыру, которая находится в центре нашего Млечного Пути.

"При правильных обстоятельствах, это воздействие может быть ничтожно малыми, что позволяет довольно удобно проходить через сингулярность (пространство-время с высокой энергетической плотностью - ред.). На самом деле, объект может не испытывать серьезного влияния. Это увеличивает возможность использования больших вращающихся черных дыр в качестве порталов для путешествий в гиперпространстве", - утверждает профессор физики и научный руководитель исследования Гаурав Ханна.

Пока использование черных дыр в качестве порталов имеет гипотетический характер и для полета потребуется быстроходный космический аппарат. 

Однако сюжет фильма Кристофера Нолана "Интерстеллар", основанный на книге Нобелевского лауреата по физике Кипа Торна, уже не кажется столько нереальным. Именно после его просмотра студентка-кандидат физических наук Кэролайн Маллари решила разузнать, действительно ли мог исполнитель главной роли Мэттью Макконахи выжить, пролетев сквозь вымышленную гигантскую черную дыру Гаргантюа.

Ранее ученые провели наблюдения за взаимодействием сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути и светом соседней с ней звезды и подтвердили общую теорию относительности Эйнштейна, который описывал поведение ткани пространства-времени и Вселенной в целом.

В теории относительности Эйнштейна так называемая кротовая нора напоминает туннель между двумя черными дырами или любыми точками в пространстве-времени, через который по кратчайшему пути можно пройти из одного места в другое. Для описания этого явления "на пальцах" показывают согнутый лист бумаги со сквозным отверстием, которое и является символическим туннелем - чтобы не передвигаться по всей его поверхности листа можно пройти напрямую через дыру.

Читайте также: Обнаружена черная дыра, искривляющая вокруг себя пространство

Отправить:
Распечатать:
Теги: космос, ученые, альберт эйнштейн, черная дыра, кротовая нора, физики, путешествие во времени, интерстеллар
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 