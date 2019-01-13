Путешествия во времени и пространстве реальны: ученые-физики США

С помощью черных дыр в космосе земляне смогут путешествовать во времени и пространстве, совершая гиперпространственные прыжки, что ранее описывалось только в научно-фантастических фильмах. Соответствующую космологическую модель разработала команда исследователей из Массачусетского университета в Дартмуте и Колледжа Джорджины Гвиннетт в США, говорится в результатах исследования на The Conversation.

Ранее считалось, что космический корабль не сможет пролететь сквозь черную дыру, так как ему предстоит преодолеть невероятные огромные перегрузки, растяжения и сжатия, которые вызывает сингулярность, вплоть до полного его испарения.

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Такие выводы ученые из университета Массачусетс Дартмут сделали, изучив черную дыру, которая находится в центре нашего Млечного Пути.

"При правильных обстоятельствах, это воздействие может быть ничтожно малыми, что позволяет довольно удобно проходить через сингулярность (пространство-время с высокой энергетической плотностью - ред.). На самом деле, объект может не испытывать серьезного влияния. Это увеличивает возможность использования больших вращающихся черных дыр в качестве порталов для путешествий в гиперпространстве", - утверждает профессор физики и научный руководитель исследования Гаурав Ханна.

Пока использование черных дыр в качестве порталов имеет гипотетический характер и для полета потребуется быстроходный космический аппарат.

Однако сюжет фильма Кристофера Нолана "Интерстеллар", основанный на книге Нобелевского лауреата по физике Кипа Торна, уже не кажется столько нереальным. Именно после его просмотра студентка-кандидат физических наук Кэролайн Маллари решила разузнать, действительно ли мог исполнитель главной роли Мэттью Макконахи выжить, пролетев сквозь вымышленную гигантскую черную дыру Гаргантюа.

Ранее ученые провели наблюдения за взаимодействием сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути и светом соседней с ней звезды и подтвердили общую теорию относительности Эйнштейна, который описывал поведение ткани пространства-времени и Вселенной в целом.

В теории относительности Эйнштейна так называемая кротовая нора напоминает туннель между двумя черными дырами или любыми точками в пространстве-времени, через который по кратчайшему пути можно пройти из одного места в другое. Для описания этого явления "на пальцах" показывают согнутый лист бумаги со сквозным отверстием, которое и является символическим туннелем - чтобы не передвигаться по всей его поверхности листа можно пройти напрямую через дыру.

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