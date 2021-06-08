Астрофизики пытаются обнаружить чрезвычайно слабый "гул" гравитационных волн от вращающихся нейтронных звезд. Его регистрация позволит им "заглянуть в сердце" необычных космических объектов и раскрыть некоторые их секреты, потому что такие состояния ядерной материи нельзя получить в лабораториях, пишет SciTechDaily.

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Нейтронные звезды, как предполагается, имеют габариты всего около 10-20 км в диаметре при массе, сопоставимой с солнечной, и состоят из самой плотной формы материи во Вселенной. Возможно, являются предшественниками черных дыр. Многие из них обладают чрезвычайно высокой скоростью осевого вращения (до нескольких сотен оборотов в секунду).

Если такая звезда не является идеально сферической, имеет выпуклость/"гору" высотой всего несколько миллиметров, она при вращении будет немного "раскачиваться", что даст слабое гравитационное "жужжание", теоретизируют ученые и называют это явление "непрерывной гравитационной волной".

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Группа австралийских исследователей сейчас изучает несколько таких объектов – остатков молодых сверхновых. По их словам, эти "свежие" нейтронные звезды более деформированы, чем уже "устоявшиеся", и должны излучать более сильный поток гравитационных волн.

СПРАВКА. Гравитационные волны, "рябь пространства-времени", впервые . Гравитационные волны, "рябь пространства-времени", впервые обнаружили в 2015 году . Это изменения гравитационного поля, распространяющиеся как волны на воде. Они излучаются движущимися массами, но после излучения отрываются от них и существуют независимо от этих масс.

Астрофизики говорят, что гравитационные волны от столкновений черных дыр или нейтронных звезд, которые наблюдались до сих пор, "похожи на крик какаду: громко и шумно, их довольно легко заметить". Но непрерывная гравитационная волна "похожа на слабое постоянное жужжание далекой пчелы". Другие говорят, что пытаться услышать их – "все равно, что пытаться уловить писк мыши посреди топота стада слонов".

Проводя аналогии далее, авторы пишут, что нацелены на "цветущий куст, где проще найти пчел"; то есть, на то направление в космосе, где по предположениям находится немало таких звезд. По оценкам ученых, только в Млечном Пути есть миллиарды нейтронных звезд.

На видео выше: потенциальный источник непрерывных гравитационных волн от асимметричного падения материи на вращающуюся нейтронную звезду.

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Евгений Пилипенко

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