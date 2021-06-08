UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Космос | "Уловить писк мыши в топоте слонов". Идет поиск гравитационных волн от нейтронных звезд видео

08.06.2021, 12:49
Скриншот из видео
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA

Астрофизики пытаются обнаружить чрезвычайно слабый "гул" гравитационных волн от вращающихся нейтронных звезд. Его регистрация позволит им "заглянуть в сердце" необычных космических объектов и раскрыть некоторые их секреты, потому что такие состояния ядерной материи нельзя получить в лабораториях, пишет SciTechDaily.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Нейтронные звезды, как предполагается, имеют габариты всего около 10-20 км в диаметре при массе, сопоставимой с солнечной, и состоят из самой плотной формы материи во Вселенной. Возможно, являются предшественниками черных дыр. Многие из них обладают чрезвычайно высокой скоростью осевого вращения (до нескольких сотен оборотов в секунду).

Если такая звезда не является идеально сферической, имеет выпуклость/"гору" высотой всего несколько миллиметров, она при вращении будет немного "раскачиваться", что даст слабое гравитационное "жужжание", теоретизируют ученые и называют это явление "непрерывной гравитационной волной".

Читайте также: Как вороны мешали обнаруживать гравитационные волны: фотофакт

Группа австралийских исследователей сейчас изучает несколько таких объектов – остатков молодых сверхновых. По их словам, эти "свежие" нейтронные звезды более деформированы, чем уже "устоявшиеся", и должны излучать более сильный поток гравитационных волн.

СПРАВКА. Гравитационные волны, "рябь пространства-времени", впервые обнаружили в 2015 году. Это изменения гравитационного поля, распространяющиеся как волны на воде. Они излучаются движущимися массами, но после излучения отрываются от них и существуют независимо от этих масс.

Астрофизики говорят, что гравитационные волны от столкновений черных дыр или нейтронных звезд, которые наблюдались до сих пор, "похожи на крик какаду: громко и шумно, их довольно легко заметить". Но непрерывная гравитационная волна "похожа на слабое постоянное жужжание далекой пчелы". Другие говорят, что пытаться услышать их – "все равно, что пытаться уловить писк мыши посреди топота стада слонов".

Проводя аналогии далее, авторы пишут, что нацелены на "цветущий куст, где проще найти пчел"; то есть, на то направление в космосе, где по предположениям находится немало таких звезд. По оценкам ученых, только в Млечном Пути есть миллиарды нейтронных звезд.

На видео выше: потенциальный источник непрерывных гравитационных волн от асимметричного падения материи на вращающуюся нейтронную звезду.

Читайте также: Гравитационные волны: самое важное о колоссальном открытии

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
наука гравитационные волны космос звезда черная дыра анимация гравитация визуализация астрофизика джеты аккреционный диск
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 