Астрофизики пытаются обнаружить чрезвычайно слабый "гул" гравитационных волн от вращающихся нейтронных звезд. Его регистрация позволит им "заглянуть в сердце" необычных космических объектов и раскрыть некоторые их секреты, потому что такие состояния ядерной материи нельзя получить в лабораториях, пишет SciTechDaily.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Нейтронные звезды, как предполагается, имеют габариты всего около 10-20 км в диаметре при массе, сопоставимой с солнечной, и состоят из самой плотной формы материи во Вселенной. Возможно, являются предшественниками черных дыр. Многие из них обладают чрезвычайно высокой скоростью осевого вращения (до нескольких сотен оборотов в секунду).
Если такая звезда не является идеально сферической, имеет выпуклость/"гору" высотой всего несколько миллиметров, она при вращении будет немного "раскачиваться", что даст слабое гравитационное "жужжание", теоретизируют ученые и называют это явление "непрерывной гравитационной волной".
Читайте также: Как вороны мешали обнаруживать гравитационные волны: фотофакт
Группа австралийских исследователей сейчас изучает несколько таких объектов – остатков молодых сверхновых. По их словам, эти "свежие" нейтронные звезды более деформированы, чем уже "устоявшиеся", и должны излучать более сильный поток гравитационных волн.
Астрофизики говорят, что гравитационные волны от столкновений черных дыр или нейтронных звезд, которые наблюдались до сих пор, "похожи на крик какаду: громко и шумно, их довольно легко заметить". Но непрерывная гравитационная волна "похожа на слабое постоянное жужжание далекой пчелы". Другие говорят, что пытаться услышать их – "все равно, что пытаться уловить писк мыши посреди топота стада слонов".
Проводя аналогии далее, авторы пишут, что нацелены на "цветущий куст, где проще найти пчел"; то есть, на то направление в космосе, где по предположениям находится немало таких звезд. По оценкам ученых, только в Млечном Пути есть миллиарды нейтронных звезд.
На видео выше: потенциальный источник непрерывных гравитационных волн от асимметричного падения материи на вращающуюся нейтронную звезду.
- На новой панораме центра нашей галактики замечен неизвестный источник энергии.
- Обнаружены ранее неизвестные "мостики" темной материи между галактиками.
- Зарегистрирован космический фотон с чудовищной энергией: 1,4 квадриллиона электронвольт.
- Ученые не понимают, почему коричневые карлики не самоуничтожаются.
- В космосе увидели гигантскую мигалку: черная дыра понемногу "откусывает" от звезды.
- NASA показало мозголомный мир "гипнотического танца" пары сверхмассивных черных дыр.
Читайте также: Гравитационные волны: самое важное о колоссальном открытии
Комментарии