Ученые NASA определили три самых быстро вращающихся коричневых карлика (КК) из известных науке. Эти космические объекты – что-то вроде промежуточного звена между планетами и звездами, пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США со ссылкой на исследование в Astronomical Journal.

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КК массивнее большинства даже самых крупных планет, но им не хватает массы, чтобы "зажечься" звездой. По мере того как КК остывают и "ужимаются", они вращаются все быстрее.

Объекты-рекордсмены примерно равны по габаритам Юпитеру, но при этом в 40-70 раз массивнее, а циклы их вращения – около часа (у Юпитера – 10 ч). Авторы полагают, что эти КК, вероятно, приблизились к пределу вращения, за которым центробежные силы их разорвут.

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Исследователи высчитали, что самый крупный КК из троицы вращается со скоростью более 100 км/с (на экваторе). При этом моделирование показывает, что вероятный предел скорости – примерно на 50-80% быстрее, чем описанный для этих трех объектов.

NASA уточняет, что у вращающихся звезд, например, есть свои "тормоза", которые не позволяют им разлететься. Есть ли такой стопер у КК, пока не ясно. "Было бы очень впечатляюще увидеть КК, вращающийся так быстро, что его атмосфера срывается в космос. Но пока мы не нашли ничего подобного", – говорят авторы.

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Они полагают, что что-то все-таки замедляет КК, либо они вообще не могут разгоняются до "разрывной" скорости.

Как газовые планеты вроде Юпитера и Сатурна, КК состоят в основном из водорода и гелия, но водород в их ядрах, по-видимому, находится под таким огромным давлением, что начинает вести себя как металл, а не как инертный газ. Это также может влиять на распределение массы внутри КК.

КК малозаметны, но, по расчетам астрономов, только в нашей Галактике их миллиарды.

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Евгений Пилипенко

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