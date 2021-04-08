Американский марсоход Perseverance сделал селфи с мини-вертолетом Ingenuity, который виден на заднем фоне примерно в 3,9 м от ровера. Фотокомпозиция шириной ~20 000 пикселей составлена из 62 отдельных снимков, последовательно сделанных 6 апреля и сшитых вместе уже на Земле.

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"Перси" использовал камеру WATSON в приборе SHERLOC на конце своего манипулятора, чтобы сделать эти фото.

Видео выше лучше развернуть на весь экран; его можно уменьшать/увеличивать и передвигать из стороны в сторону. Можно также открыть анимированную картинку, где Perseverance "смотрит" то на компаньона, то в камеру. Либо открыть 20К-панораму.

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Утром 12 апреля по киевскому времени Ingenuity попробует стать первым летательным аппаратом, который совершит управляемый полет на другой планете. Он, возможно, будет выглядеть так.

Когда инженеры дадут команду "на старт", вертолет разгонит роторы до 2537 оборотов в минуту и, если финальные автопроверки окажутся хорошими, взлетит с набором высоты со скоростью 1 м/с, пробудет на высоте 3 м примерно 30 с и вернется на поверхность.

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Спустя несколько часов после дебюта дрона Perseverance передаст первую партию инженерных данных с Ingenuity и, возможно, фото/видео со своих камер. Это позволит команде NASA определить, была ли первая попытка полета на Марс успешной.

СПРАВКА. , мощность 220 Вт, батарея 35-40 Вт⋅ч; время полета 90 с, радиус до 300 м, высота до 10 м; макс. скорость: горизонтальная 10 м/с, вертикальная 3 м/с. Стоимость проекта ~$85 млн. Ingenuity будет использовать вращающиеся в противоположных направлениях соосные винты. Оснащенность – HD-камера и камера с солнечным трекером для навигации, передатчик данных на ровер. Энергию будет брать от солнечных батарей. Планируется до пяти полетов . Масса 1,8 кг, высота на опорах 0,8 м, диаметр винтов 1,2 м (~2537 оборотов в минуту), объем шасси 14 см3мощность 220 Вт, батарея 35-40 Вт⋅ч; время полета 90 с, радиус до 300 м, высота до 10 м; макс. скорость: горизонтальная 10 м/с, вертикальная 3 м/с. Стоимость проекта ~$85 млн.

5 апреля хрупкий вертолет пережил первую свою "самостоятельную" марсианскую ночь с температурами до –90°С: снимки с другой планеты. 6 апреля вертолет для проверки камеры сделал свое первое фото на Марсе.

Евгений Пилипенко

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