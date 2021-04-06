Миссия Perseverance. Вертолет NASA Ingenuity сделал свое первое фото на Марсе
Вертолет NASA Ingenuity, пребывший на Марс с ровером Perseverance, сделал свое первое фото на красной планете. Об этом сообщается на сайте NASA Science Mars Exploration Program.
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Как отмечается, снимок был сделан еще 3 апреля, когда вертолет находился под марсоходом и готовился к спуску на поверхность. На цветном фото в низком разрешении запечатлено дно марсианского кратера Йезеро. Также видно колеса и тень Perseverance.
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В NASA рассчитывают, что Ingenuity будет делать несколько изображений с более высоким разрешением во время каждого испытательного полета.
- 18 февраля в кратере Езеро на Марсе произвел успешную посадку новый американский ровер Perseverance, который оборудован среди прочего и дроном-вертолетом. Как все было.
- 29 марта дрон-разведчик Ingenuity на борту Perseverance начали разворачивать в полетную форму.
- 4 апреля Ingenuity установили на поверхности Марса. Вертолет прошел первое испытание - "пережил" свою первую самостоятельную ночь.
- Утром 12 апреля по киевскому времени Ingenuity попробует стать первым летательным аппаратом, который совершит управляемый полет на другой планете.
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