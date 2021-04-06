Миссия Perseverance. Вертолет NASA Ingenuity сделал свое первое фото на Марсе

Вертолет NASA Ingenuity, пребывший на Марс с ровером Perseverance, сделал свое первое фото на красной планете. Об этом сообщается на сайте NASA Science Mars Exploration Program.

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Как отмечается, снимок был сделан еще 3 апреля, когда вертолет находился под марсоходом и готовился к спуску на поверхность. На цветном фото в низком разрешении запечатлено дно марсианского кратера Йезеро. Также видно колеса и тень Perseverance.

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В NASA рассчитывают, что Ingenuity будет делать несколько изображений с более высоким разрешением во время каждого испытательного полета.

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Марк Сировой

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