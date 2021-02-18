Семь месяцев путешествия с Земли, за которые аппараты миссии Mars 2020 преодолели почти полмиллиарда километров, закончились поздно вечером 18 февраля успешной посадкой американского ровера Perseverance в кратере Езеро на Марсе. Трансляцию события вело Аэрокосмическое управление США.

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О последовательности полностью автономного спуска и посадки LIGA.net рассказала в прошлом материале.

В 22:55 по киевскому времени был получен сигнал с марсохода, который свидетельствует о том, что приземление прошло удачно и основные системы шестиколесного робота в порядке.

I’m safe on Mars. Perseverance will get you anywhere.



#CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Первый снимок после приземления:

И второй ("взгляд" назад):

Позднее будут фото в HD-качестве: на ровере множество высококачественных камер.

В ближайшие дни будет проведена полная проверка функциональности, после чего ровер приступит в выполнению основных задач миссии. Perseverance, под днищем которого размещен также небольшой дрон-вертолет для исследования Красной планеты "с воздуха", будет искать следы былой жизни на территории кратера. Ранее это было, как полагают ученые, огромное озеро.

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Евгений Пилипенко

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