Семь месяцев путешествия с Земли, за которые аппараты миссии Mars 2020 преодолели почти полмиллиарда километров, закончились поздно вечером 18 февраля успешной посадкой американского ровера Perseverance в кратере Езеро на Марсе. Трансляцию события вело Аэрокосмическое управление США.
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О последовательности полностью автономного спуска и посадки LIGA.net рассказала в прошлом материале.
В 22:55 по киевскому времени был получен сигнал с марсохода, который свидетельствует о том, что приземление прошло удачно и основные системы шестиколесного робота в порядке.
I’m safe on Mars. Perseverance will get you anywhere.— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021
#CountdownToMars
Первый снимок после приземления:
И второй ("взгляд" назад):
Позднее будут фото в HD-качестве: на ровере множество высококачественных камер.
В ближайшие дни будет проведена полная проверка функциональности, после чего ровер приступит в выполнению основных задач миссии. Perseverance, под днищем которого размещен также небольшой дрон-вертолет для исследования Красной планеты "с воздуха", будет искать следы былой жизни на территории кратера. Ранее это было, как полагают ученые, огромное озеро.
- Вся информация о миссии доступна по клику (буклет в PDF).
- Собрано почти 11 млн имен желающих "посетить" Марс: имена записаны лазером на микрочип на ровере.
- Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео.
- "Мы были слишком тупыми". Маск придумал, как не разбить корабль Starship в следующем тесте.
- Украинские ракеты хотят запускать на севере Австралии: заключен меморандум с Госкосмосом.
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