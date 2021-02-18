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Touchdown | На Марсе – новый обитатель: США успешно посадили марсоход Perseverance с вертолетом-дроном видео

18.02.2021, 22:56
Посадка ровера Perseverance на поверхность Марса (иллюстрация — NASA–JPL-Caltech) 2
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – трансляция
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – трансляция

Семь месяцев путешествия с Земли, за которые аппараты миссии Mars 2020 преодолели почти полмиллиарда километров, закончились поздно вечером 18 февраля успешной посадкой американского ровера Perseverance в кратере Езеро на Марсе. Трансляцию события вело Аэрокосмическое управление США.

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О последовательности полностью автономного спуска и посадки LIGA.net рассказала в прошлом материале.

В 22:55 по киевскому времени был получен сигнал с марсохода, который свидетельствует о том, что приземление прошло удачно и основные системы шестиколесного робота в порядке.

Первый снимок после приземления:

Первый снимок Perseverance после посадки

И второй ("взгляд" назад):

Фото: NASA

Позднее будут фото в HD-качестве: на ровере множество высококачественных камер.

В ближайшие дни будет проведена полная проверка функциональности, после чего ровер приступит в выполнению основных задач миссии. Perseverance, под днищем которого размещен также небольшой дрон-вертолет для исследования Красной планеты "с воздуха", будет искать следы былой жизни на территории кратера. Ранее это было, как полагают ученые, огромное озеро.

Читайте также: Мы теряем его. InSight на Марсе может повторить судьбу "уснувшего" марсохода Opportunity

Евгений Пилипенко
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nasa вертолет наука технологии дрон Марс космос исследование посадка марсоход ровер приземление Mars 2020 Perseverance Ingenuity
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