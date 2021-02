Семь месяцев путешествия с Земли, за которые аппараты миссии Mars 2020 преодолели почти полмиллиарда километров, закончились поздно вечером 18 февраля успешной посадкой американского ровера Perseverance в кратере Езеро на Марсе. Трансляцию события вело Аэрокосмическое управление США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

О последовательности полностью автономного спуска и посадки LIGA.net рассказала в прошлом материале.

В 22:55 по киевскому времени был получен сигнал с марсохода, который свидетельствует о том, что приземление прошло удачно и основные системы шестиколесного робота в порядке.

I’m safe on Mars. Perseverance will get you anywhere.



#CountdownToMars