Спустя семь месяцев после запуска с Земли и ~471 млн км путешествия, сегодня вечером по киевскому времени ровер Perseverance достигнет Марса и совершит посадку. Трансляцию этого нетривиального события будет вести Аэрокосмическое управление США. Критическая фаза начнется не ранее 22:30, момент посадки – в 22:55.

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По состоянию на 06:45 утра 18 февраля аппарат миссии Mars 2020 все еще движется к цели на скорости 76 744 км/ч; ему остается преодолеть всего 1,2 млн км. В NASA утверждают, что с новейшей аппаратурой это будет "самая точная посадка в истории".

Perseverance должен "сесть" в кратере Езеро, где, как считают ученые, миллиарды лет назад было озеро и могла существовать жизнь. Поиск ее следов – одна из основных задач ровера США следующего поколения. Внешне он почти копия все еще функционирующего на Марсе предшественника Curiosity, потому как построен "по его образу и подобию", но с учетом прогресса технологий.

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Посмотреть запланированный трек марсохода в кратере.

Как все должно произойти:

Аккурат перед спуском от марсохода отделится поддерживавший его системы и корректировавший траекторию полетный модуль (он сгорит в атмосфере).

Вскоре после этого наступят так называемые "семь минут ужаса": в этот отрезок времени ровер, спрятанный от сильнейшего нагрева (до 2100°С) об атмосферу, теряет этого связь с Землей и совершает спуск/посадку в автоматическом режиме.

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Другими словами, прошло все успешно или нет мы узнаем постфактум. Для точной посадки ровер, в отличие от Curiosity, оснащен радарной системой, которая после отстрела теплощита начинает сканировать рельеф внизу и плюс-минус корректировать курс для максимально точного движения в определенную заранее зону приземления.

Затем отсоединяется "задняя" крышка – и марсоход, поддерживаемый двигателями корректировки, начинает падать вниз, тормозя уже непосредственно у поверхности. Примерно в 20-21 м от нее ровер на тросах мягко опускается и в момент касания грунт его скорость составляет не более 2,7 км/ч. Так, по крайней мере, должно быть по расчетам инженеров.

Чтобы не упасть на него сверху, посадочная платформа с тросами улетает в сторону и разбивается на безопасном расстоянии.

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Помимо поиска биосигнатур, марсоход испытает технологии для использования в будущих пилотируемых полетах: например, получение кислорода из окружающей среды, применение дрона-вертолета Ingenuity в атмосфере другой планеты, отбор проб в 40+ капсул, которые в 2026-м миссия США/ЕС подберет и отправит на Землю, и другое. Ровер впервые оснастили микрофонами и камерами (23 штуки!), которые дадут возможность услышать звуки спуска/посадки и увидеть это событие.

Вся информация о миссии доступна по клику (буклет в PDF).

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Евгений Пилипенко

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