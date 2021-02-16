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Мы теряем его. InSight на Марсе может повторить судьбу "уснувшего" марсохода Opportunity

16.02.2021, 12:50
Мы теряем его. InSight на Марсе может повторить судьбу
Иллюстрация: NASA

Неподвижный наземный модуль InSight, который больше двух лет собирает научные данные на Марсе, переведен в режим экономии энергии, чтобы пережить зиму. Такое решение приняли в Аэрокосмическом управлении США, приняв во внимание сильную запыленность солнечных панелей зонда.

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Из-за загрязнения они дают сейчас лишь 27% от того количества энергии, которое аппарат получал в первые дни после прибытия на Красную планету. Поскольку других источников питания у модуля нет, усугубление ситуации чревато прекращением миссии.

NASA пишет, что не все так прискорбно: когда проектировали аппарат, эту проблему предвидели и сделали панели "с запасом".

Сам модуль посадили на экваториальной Равнине Элизий, где максимальное освещение в течение года и ветреная погода: был расчет, что небольшие торнадо, которые ранее сдували пыль с панелей марсоходов Spirit и Opportunity, сделают это и сейчас. Однако, несмотря на то, что камеры InSight увидели сотни смерчиков, ни один из них не прошел рядом.

Смотрите видео: Ночной запуск ракеты SpaceX: первую ступень вернуть не смогли

Сейчас ветренный сезон в этом регионе подошел к концу, а Марс подбирается к наиболее удаленной от Солнца точке орбиты, что также не добавляет инженерам оптимизма. Они хотят несколько раз включить/выключить сервомоторы развертывания панелей в надежде, что это "растрясет" пыль, но особо на успех не рассчитывают.

Приоритет в электропитании на InSight сейчас отдают аппаратуре связи и обогревателям научных приборов, которые будут включать посменно. Если будет совсем тяжело в какие-то особенно морозные дни афелия, аппаратуру для исследований отключат вообще.

  • После пыльной бури 2019 года марсоход Opportunity отключился и на связь больше не выходил. Его "соратник" Spirit не пережил марсианскую зиму в 2010 году.
  • Если InSight "заглохнет" из-за бури, он попытается перезагрузиться, когда (если) получит достаточно освещения. Разумеется, это произойдет, если его электроника переживет морозы.
  • InSight так и не смог углубиться буром в поверхность, несмотря на все ухищрения: не хватило сцепления с грунтом. 
  • 18 февраля на Марс совершит посадку американский ровер Perseverance.

Смотрите видео: Компания около Марса почти в сборе. Китайская станция Tianwen-1 прислала ролик с орбиты

Евгений Пилипенко
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