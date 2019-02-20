"Бр-р-р!" NASA пишет - теперь можно следить за погодой на Марсе

Фото: пресс-служба NASA

Неважно, какая холодная у вас сейчас зима, она, вероятно, не настолько лютая, как погода на Марсе. Об этом пишут в пресс-службе NASA, сообщая о том, что их наземный модуль InSight исправно работает в качестве метеостанции на поверхности Красной планеты.

"Вы в курсе, что я отправляю на Землю ежедневную сводку о погоде на Марсе? В последнее время максимальные температуры здесь не очень высокие — минус 10-15 градусов по Цельсию. А ночные... Ну, скажу так: рад, что захватил с собой термоодеяла. Брр!" - пишут от имени InSight.

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Как можно видеть на графике, по ночам в том месте, где навсегда (по крайней мере, пока не прилетят колонизаторы) установлен InSight, холодает в среднем до –95°С. Скорость ветра - от 0 до 17 м/с.

Чтобы электроника и другие "внутренности" зонда не повредились из-за таких температур и перепадов, под кожухом InSight автоматически поддерживается определенный микроклимат.

Теперь ежедневно едва ли не в режиме реального времени можно отслеживать температуру, атмосферное давление и скорость ветра на Марсе.

Такой пейзаж InSight видит каждое утро:

"На Марсе есть знакомые нам атмосферные явления, которые, тем не менее, сильно отличаются от аналогичных явлений на Земле. Наши данные уже показали наличие частых пылевых мини-торнадо на месте, где лежит InSight. Наш сверхчувствительный датчик давления позволяет "видеть", как они проходят мимо", - говорит Дон Банфилд из Корнелльского университета в Итаке (Нью-Йорк), который руководит метеорологическим отделом миссии.

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