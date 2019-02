Зонд NASA приготовился проникнуть вглубь Марса: фото и видео

Американский наземный модуль InSight, который находится на Марсе, установил на поверхности свой основной инструмент - бур HP3 с датчиками, который может до 5-6 м углубиться в грунт Красной планеты. Об этом сообщили в блоге миссии на сайта NASA.

"Вся банда в сборе: мой сейсмометр, его защитный купол, а теперь и датчик теплового потока! Не так уж и просто разместить столь чувствительные приборы на поверхности другой планеты. Вместе мы раскроем некоторые тайны Марса", - пишут в Twitter миссии InSight.

Необработанные снимки бура и окрестностей (фото - NASA):

Посредством HP3 геофизики собираются изучить тепловые потоки в поверхностных слоях марсианского грунта.

The gang’s all here: my seismometer, its cover, and now the heat flow probe! It’s no easy task to set up such sensitive instruments on the surface of another world. Together we’ll unlock some of #Mars’ deep secrets. pic.twitter.com/77nGAaBi6L