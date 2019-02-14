Зонд NASA приготовился проникнуть вглубь Марса: фото и видео

Иллюстрация: пресс-служба NASA

Американский наземный модуль InSight, который находится на Марсе, установил на поверхности свой основной инструмент - бур HP3 с датчиками, который может до 5-6 м углубиться в грунт Красной планеты. Об этом сообщили в блоге миссии на сайта NASA.

"Вся банда в сборе: мой сейсмометр, его защитный купол, а теперь и датчик теплового потока! Не так уж и просто разместить столь чувствительные приборы на поверхности другой планеты. Вместе мы раскроем некоторые тайны Марса", - пишут в Twitter миссии InSight.

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Необработанные снимки бура и окрестностей (фото - NASA):

Посредством HP3 геофизики собираются изучить тепловые потоки в поверхностных слоях марсианского грунта.

The gang’s all here: my seismometer, its cover, and now the heat flow probe! It’s no easy task to set up such sensitive instruments on the surface of another world. Together we’ll unlock some of #Mars’ deep secrets. pic.twitter.com/77nGAaBi6L — NASA InSight (@NASAInSight) 13 лютого 2019 р.

Запуск зонда к Марсу состоялся 5 мая 2018 года при помощи Atlas V. Без учета стоимости ракеты и затрат европартнеров, стоимость миссии - около $500 млн. 26 ноября зонд приземлился на Марсе в вулканическом районе планеты - на нагорье Элизий, которое расположено около экватора, и раскрыл солнечные панели. "Трехногий" модуль навсегда останется в этом месте.

Признанный вчера утерянным ровер "Оппортьюнити" был рекордсмен по длительности работы на Красной планете: более 5000 солов. Сейчас рекорд удерживает его более современный компаньон - марсоход "Кьюриосити" (около 2400 солов - марсианских суток).

"Инсайт" работает там уже 77 солов: сделал почти 1000 фото.

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